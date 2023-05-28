Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Видеообращение Владимира Путина по случаю Дня пограничника появилось 28 мая на сайте Кремля. Фото: Кадр видео

Видеообращение Владимира Путина по случаю Дня пограничника появилось 28 мая на сайте Кремля. Президент заявил, что нынешние пограничники унаследовали вековые традиции всех тех, кто стоял на рубежах родины в прошлом.

- Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу и особо отметить всех пограничников, участвующих в специальной военной операции, сражающихся с неонацистами, - сказал глава страны.

Он выразил уверенность, что пограничники и впредь будут защищать «территориальную целостность России».

Владимир Владимирович отметил, что считает сейчас важным:

- Отдельная и очень значимая задача – надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты, - поручил российский лидер.

В конце он рассказал о необходимости плотно сотрудничать и с ФСБ, и с местными властями, чтобы максимально эффективно выполнять задачи на границах СВО.