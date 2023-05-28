"Юнармии" исполняется 7 лет.

Замминистра обороны России Виктор Горемыкин на итоговом торжественном концерте в учебно-методическом центре «Авангард» в рамках Всероссийского тематического форума «ЮНАРМИЯ – СемьЯ» от имени Министра обороны России Сергея Шойгу поздравил «Юнармию» с семилетием со дня образования.

Как подчеркнул глава оборонного ведомства в поздравлении, члены движения реализовали множество проектов и провели сотни мероприятий по поддержке семей военнослужащих и ветеранов.

В программу форума «ЮНАРМИЯ – СемьЯ» вошли спортивный и образовательный блоки.

Юнармейцы прошли веревочный курс с элементами военно-спортивных игр, а также прошли ряд мастер-классов по 3D-печати, управлению дронами, а также плетению маскировочных сетей.

Также на территории ярмарки мастер-классов ребята смогли посетить выставку реконструкторов, скалодром, мастер-класс по актерскому мастерству, сдать юнармейские нормативы и пройти полосу препятствий.

Программа завершилась экспертными дискуссиями и праздничным концертом.

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28 мая юнармейцы со всех регионов, всего более тысячи участников посетили выставочный центр “Патриот”, Главный храм Вооруженных Сил РФ, музейный комплекс «Дорога памяти», выставочный комплекс «Партизанская деревня». В рамках итогового концерта в учебно-методическом центре «Авангард» состоялось награждение лучших юнармейцев.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Министра обороны Российской Федерации и при поддержке Президента России. Сейчас в рядах движения насчитывается более 1 млн 350 тыс. участников.