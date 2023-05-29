Когда Тима заболел, папа разлюбил его и бросил

Мама в одиночку воспитывает сынишку-аутиста и не в состоянии оплатить необходимую реабилитацию

Это только в кино аутизм выглядит романтично и рождает философские рассуждения о «детях с особым миром». А в жизни подобное заболевание – тяжелое испытание и для родителей, и для самого малыша, который заперт в своем сознании, как в темном подвале. Он просто не может оттуда докричаться до окружающих, потому что не умеет общаться, не понимает, как именно это делается.

- У меня постоянное чувство вины, – говорит мама Тимы. – Я же не понимаю сына даже в быту, в самых простых ситуациях. Говорю «будешь яблоко?», а он молчит, вообще не реагирует, как будто меня нет. Или, наоборот, трясет мою руку и повторяет какое-нибудь слово – любое услышанное или выдуманное - и что это все значит, я просто не понимаю. А ведь ему плохо, он пытается что-то донести.

Тимка родился, как пирожок, здоровым, улыбчивым и румяным блондином. Все любовались и называли его рафаэлевским ангелом. А в пять месяцев началось погружение в пресловутый «подвал сознания». Сначала мальчик просто стал очень тревожным, потом замолчал, перестал смотреть в глаза, играть. Наконец, полностью потерял интерес к окружающим и ушел в себя, как утонул.

Мама видела, что с сыном что-то не так, бегала с ним по врачам, но тщетно. Доктора пожимали плечами, уговаривали подождать, успокаивали. А в два с половиной года поставили диагноз – РАС – нарушение аутичного спектра. Болезнь имеет разные степени тяжести и плохо пока изучена. Ни внутриутробно, ни при рождении не диагностируется и вообще непонятно откуда берется. Причем, с каждым годом подобных детей рождается все больше. И до сих пор медики так и не разобрались доподлинно, генетическое это заболевание или нет. Склоняются к мнению, что аутичный ребенок может родиться в любой семье. И опознать заболевание получается только тогда, когда малыш уже утрачивает способность к общению. При этом интеллектуальное развитие, хотя и отличается своеобразием, может развиваться близко к норме. Но от этого еще страшнее. Ведь это значит, что несчастный малыш осознает свое одиночество, просто ничего не может с ним поделать…

Папа бросил сына почти сразу, как выяснилось, что мальчик не здоров. Мама же, напротив, сделала все, что могла, чтобы помочь сыну. Вынужденно уволилась с успешной работы, и все свое время посвятила развитию мальчика. Только благодаря этому в четыре года Тима все же произнес свои первые слова: кубики, мяч, площадка, гулять, карусель. Но этого очень мало. Мальчику необходимо учиться общаться с внешним миром, и тут мама бессильна. Нужны специалисты.

- Сейчас Тимофей ходит в детский сад, но с остальными детьми не играет, - грустно рассказывает мама. – Думаю, он хочет дружить, но не знает, как. У сына развились множественные страхи, он боится людей. Его невозможно показать врачам – сразу начинается истерика. На последнем обследовании доктор сказал, что, тем не менее, мальчик очень перспективный и при интенсивных занятиях может приблизиться к норме, если до школы с ним будут заниматься специалисты. Но мне самой не справиться ни с болезнью Тимы, ни с оплатой ее лечения.

В детском инклюзивном центре «Вместе Весело Шагать» специалисты, хорошо знакомые со спецификой РАС, готовы взять Тиму на занятия по индивидуальному плану. Превращение Тимофея в обычного мальчика стоит 1 миллион 50 рублей, из которых 117 0000 уже собраны. Пожалуйста, поддержите малыша!

Как помочь:

По всем вопросам, звоните: +7 495 613-55-12 или написав по адресу pr@golfstreamfond.ru

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БИК: 044525225, корсчёт: 30101810400000000225

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на лечение Тимофея Каленича.

Помочь можно также через сайт благотворительного фонда «Гольфстрим» в разделе «я хочу помочь».