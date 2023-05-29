В Гааге подняли «восстание против вымирания»: Больше полутора тысяч активистов задержаны

В конце-концов полиция решилась применить водометы для разгона митингующих Фото: EAST NEWS

Почти 1,6 тысячи климатических активистов были задержаны в Гааге на акции протеста, организованной экологическим движением «Восстание против вымирания». Об этом сообщает CNN.

Бурная волна протестов сотрясла Гаагу, когда несколько тысяч экоактивистов заблокировали одну из основных автомагистралей города, превратив ее в центр манифестаций. Они собрались со всех уголков Нидерландов, чтобы выступить против выделения субсидий на добычу полезных ископаемых. С их точки зрения, нефть, газ и уголь – символы экологической опасности.

Официально акция была запрещена властями, но демонстранты отказывались расходиться. Среди протестующих оказалась и одна из самых известных нидерландских актрис Кэрис ван Хаутен, сыгравшая роль Мелисандры в сериале «Игра престолов».

В конце-концов полиция решилась применить водометы для разгона митингующих. Однако оказалось, что активисты подготовились к такому сценарию и заранее надели купальники и плащи.

«В результате несанкционированной акции за нарушение Закона о публичных демонстрациях были арестованы 1539 человек. 40 из них находятся под следствием за оскорбления сотрудников правоохранительных органов, вандализм и другие уголовные преступления. Один активист был задержан за сопротивление, в результате которого он получил телесные повреждения», – говорится в пресс-релизе полиции города.

В Германии в последнее время также было замечено усиление репрессивных мер в отношении климатических активистов. Так, немецкая полиция провела обыски по 15 адресам, где проживают сторонники аналогичного движения «Последнее поколение». Ранее они планировали на две недели парализовать весь Берлин, приклеивали себя к асфальту, обливали картину Моне в музее картофельным пюре и даже блокировали взлетные полосы аэропортов в Мюнхене и Берлине. Однако на защиту экоактивистов встал сам генсек ООН Антониу Гутерриш, который потребовал понять и простить участников протестов, добавив, что «они нуждаются в защите и сейчас нужны нам как никогда».

«Восстание против вымирания» – это глобальное движение климатических активистов, которое было основано в 2018 году в Великобритании. Его цель - привлечь внимание правительств к необходимости немедленных действий для предотвращения экологической катастрофы. Для этого экологи прибегают к блокированию дорог и зданий, организации забастовок. Участники движения уже захватывали здание австралийского парламента, Международный уголовный суд в Гааге, ратушу в Нью-Йорке и даже железную дорогу в австралийском Брисбене.