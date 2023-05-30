Русская любовь на английских улицах: как «Каменное гетто» внезапно стало самым комфортным городом страны

Десять лет назад здесь мычали колхозные коровы Фото: Владимир ВОРСОБИН

Как мегаэтажка на почти 4 тыщи квартир оказалась не адом адским, а официально - самым комфортным городом страны! И зачем вообще такие строят — в России что, земли не хватает?

За ответами на эти вопросы обозреватель «КП» отправился в пригород Санкт-Петербурга Кудрово, знаменитый уже на всю страну своим домом - монстром.

«ЗАЧЕМ СЧАСТЛИВЫМ БОЛЬНИЦА?»

- Чо? - удивилась на детской площадке свежезнакомая Вероника.

Ее сын жирной гусеницей полз по шляпке грибка, но даже он остановился и, перед падением, вопросительно уставился на меня.

- Ваш город - самый комфортный город в России, - повторил я. - Самый-самый…

За спиной присвистнули.

- Кто так решил? - поинтересовались мамочки с соседней лавочки.

- Минстрой.

- Выходит, мы лучшие во всей России?! - пронесся шорох во дворе знаменитого 25-этажного дома с 3708-ю квартирами (в этом величественном ущелье, глубоком, как Марианская впадина, мы выглядели, как утонувшие муравьи).

Если пройти по Европейскому проспекту, и, не доходя по Пражской, свернуть направо, пройти по Английской улице, то окажешься в Лондоне Фото: Владимир ВОРСОБИН

Со скамеечки подтянулись пенсионеры.

- Точно, по местному радио говорили, – зевнул кто-то. - У нас так хорошо, что полицейский участок и поликлинику пока не достроили. Нам, смеялись радиоведущие, это и не нужно. Зачем счастливым людям больница?

- Не зачем! – согласился народ. И заулыбался – мол, ладно, вам, больницы нет, но скоро поликлинику построят…

Так патриотизм боролся с сарказмом.

«Каменном гетто» внезапно стало самым комфортным городом страны Фото: Владимир ВОРСОБИН

ЛОНДОН + ВЕНА = КУДРОВО

Странный город. Я все порывался спросить. Это точно Россия? А год? Точно – 2023-й?

Ведь если пройти по Европейскому проспекту, и, не доходя по Пражской, свернуть направо, пройти по Английской улице, то окажешься в Лондоне. Так называется квартал, прям вот совсем «ненашинских» домов, да еще с английской телефонной будкой посредине.

Не хочешь в Лондон? Сворачиваешь налево, идешь по Австрийской улице, сворачиваешь на Итальянский переулок… Или лучше пройтись по Венскому бульвару, и зайти в Норвежский парк… А там такая, простите, анти-российская красота!

Кудрово имеет еще одну аномалию - находясь внутри питерской кольцевой дороги – оно почему-то считается отдельным городом Фото: Владимир ВОРСОБИН

Вывески намекают: да-да, парень, ты почти в Европе. И если купишь здесь квартиру, уверяют риэлторы, станешь без пяти минут европейцем. И пусть город, где Английская улица «перетекает» в Австрийскую, называется простецки - Кудрово, зато в ста метрах – Санкт-Петербург. И какой контраст! С Итальянского переулка 100 метров, через «железку» и там наконец-то, родная Якутская улица. Питер!

Потому что Кудрово имеет еще одну аномалию - находясь внутри питерской кольцевой дороги – оно почему-то считается отдельным городом, да еще… и частью другого субъекта Федерации - Ленинградской области.

Но главная тайна Кудрово была растиражирована деловой прессой удивительно равнодушно.

«Город Кудрово Ленинградской области занял первую строчку в рейтинге наиболее комфортных среди малых городов России, набрав 260 из 360 баллов, говорится в отчете Минстроя РФ по итогам 2021 года. Помимо Кудрово по Ленобласти в рейтинг с комфортной городской средой среди малых городов страны вошли Кингисепп – 233 балла, восьмое место и Кировск – 222 балла, а также Луга, Отрадное, Сланцы и др.»

Все.

Но почему именно Кудрово – самый комфортный город России – никто не объяснил.

Никто не рассказал России - чему учиться у этого городка? Как сделать жизнь русскую комфортной без полиции и врачей?

Ох, и настрадался же городок от этой всероссийской славы!

Хотя его секрет оказался поразительно прост.

Но почему именно Кудрово – самый комфортный город России – никто не объяснил Фото: Владимир ВОРСОБИН

ЕВРОПА ПО-РУССКИ

Кудрово поражает.

Оно напоминало мое путешествие Поднебесную, где я бродил с точно таким же ошалелым видом. По феерическим новостройкам, где облака пытались докарабкаться до крыш, где мои русские приятельницы, выскочившие за китайцев замуж, восторженно щебетали: «Поехала в отпуск, через три месяца возвращаюсь – три новых улицы!».

И здесь то же ощущение строительной мощи. Десять лет назад здесь мычали колхозные коровы, но уже в 2018-м деревенька превратилась… Я все искал аналогии – во что.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Сингапур? Токио? Или бери выше - Южное Бутово?!

Местные старожилы (это те, кто живет здесь пять лет) рассказывают - началось все с ИКЕИ. Стоило шведам построить тут супер-магазин, как в Богом забытую окраину Питера, с покосившимися избами и населением в полсотни человек, пошли бесплатные автобусы, потом появились дома для сотрудников магазина.

И, вероятно, шведы сами того не ведая, установили для Кудрово высокую планку будущего.

Рядом с торговым центром они для развлечения покупателей построили диковинный «Норвежский парк». И начали варяги свою европейскую жизнь натягивать на наши питерские болота.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Сначала завели прием раздельного мусора, которое юное Кудрово все-таки приучилось сдавать. Потом стали «цивилизовывать» округу…

- Они натренировали наш, русский, менеджмент так, - вспоминала одна из местных жительниц. - Что пустырь, где ничего не росло, а они аккуратно засеяли еврогазоном. Поставили таблички: «Пожалуйста, не ходите, наш газон набирается сил». Они соорудили детские площадки, аттракционы для «скалолазания», на их сцене постоянно шли какие-то фестивали... И мы все тянулись туда, в курдовскую Норвегию.

Затем пришли большие застройщики. Тоже пытались соответствовать. Первоначальный проект предполагал возведение вокруг «варягов» 7 европейских столиц. Звучало романтично: «Главная идея проекта — создать за пределами Петербурга небольшой город на основе узнаваемых образов европейских столиц. В качестве вдохновения были выбраны семь городов: Берлин, Рим, Париж, Мадрид, Барселона, Амстердам, Лондон…»

Планировались «парижские площади-звезды, улицы-лестницы Рима, замкнутые кварталы Барселоны, мадридская Плаза Майор, каналы Амстердама...»

Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Говорили, что к 2014-м году уже будет метро здесь, плюс сюда переедет правительство Ленинградской области, что все будет в шоколаде, – вспоминают жители.

Но без злобы.

Согласитесь – какой русский в здравом рассудке поверит застройщику?

Тем более, что в Кудрово действительно начали возводить по проекту, предполагающему изящные невысотные дома.

Застройщики держали себя в руках, но потом где-то в местном Лондоне…

Фото: Владимир ВОРСОБИН

БЕЗ ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА

Замглавы Заневского городского поселения (куда входит Кудрово) Владимир Гречиц, будучи руководителем сразу 7-ми, пусть потешных, но европейских столиц, принял меня соответствующе. Посреди Европейского проспекта. В «мэрии» ни охраны, ни замков.

- Видите, - воскликнул замглавы. - Никто вас не остановил? Не спросил – к кому вы? У нас все демократично!

- Европа, ясное дело, – стараюсь не подмигнуть я. – По нынешним временам – даже смело…

Гречиц усилил бдительность.

- Мы, русские, так устроены: европейское – значит, качественное, – для начала заметил он. - Отсюда евроремонт. Но! (палец вверх) Разве может их евроремонт тягаться с нашим Зимним дворцом?! Или дворцом Меньшикова? А на счет всех этих названий… Есть мнение - не переименовать ли, скажем, Европейский проспект в честь местного храма? Или, учитывая нынешнюю ситуацию, Английскую улицу в Абрикосовую… Но пока не было официального предложения. И потом (хмурится)… с молодежью нашей надо что-то делать.

- Что с ней? – настораживаюсь.

- Я вам скажу, – горько воскликнул Гречиц. - У нас в парке есть аллея Славы. И сейчас прорабатывается вопрос - поставить там какой-то знак, обелиск, символ Дня Победы. А молодые люди выступили против звезды. Я говорю: «Почему?» Никто не может ответить… Поэтому (вздыхает) ко всему надо подходить взвешенно, осторожно - не так, что сегодня Европейский, а завтра проспект Ленина.

Насчет застройщиков, которые вместо европейской малоэтажной милоты понастроили лес небоскребов, замглавы высказался философски. Законы рынка, мол, не обманешь.

- Сюда приезжали такие мужи от архитектуры и градостроительства, - вспоминал Гречиц. - Да, красивый проект, что тут скажешь. Но что главенствует во всем? - вдруг спросил он.

- Здравый смысл? – предполагаю.

- Экономика! – восклицает замглавы. - Если я купил участок за рубль, то я должен этот рубль вернуть, еще и заработать что-то. Поэтому…

Зам градоначальника вздохнул.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

И я его – ох, как понял. Нельзя построить 12 этажей, когда не запрещено 25. Решительно невозможно.

А что поделать. Так строят сейчас по всей стране. И Кудрово (посмотрите на фото) симпатичный пример. До того, видимо, симпатичный, что уже дважды город признают самым комфортным.

Из-за чего при первом «награждении» даже случился скандал.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

ЛЮБИМОЕ «КАМЕННОЕ ГЕТТО»

Тогда на Кудрово хищно спикировал блогер Илья Варламов (признан в иностранным агентом в России). Мол, что?! Лучший город?! Да, это «каменное гетто»!

Варламов* устроил городку что-то вроде «архитектурной» травли, выпуская видеорепортажи один за другим…

Но что интересно – в них Варламо*в все-таки был вынужден признать – многие кудровцы любят свой город. И говорят в интервью – жить-то здесь удобно. Все под рукой – во первых, рядом метро, квартиры не такие дорогие, как в Питере. А так как застройщики запроектировали в домах помещения для бизнеса, - магазинчики, кафе, тут на каждом шагу. Отчего (да, здравствует конкуренция!) цены получаются ниже, чем у городов-соседей. Разбит симпатичный, зеленый (в будущем) парк «Оккервиль».

Фото: Владимир ВОРСОБИН

А в блогах, размышляя – хорошо ли жить в «каменном гетто», местные жители даже сквозь неистрибимое русское ворчание приходили к выводу: за такие деньги? (цена на квартиры здесь на процентов 20-30 ниже питерских)

Нормально!

Даже местные активисты-общественники, перечисляя тысячи проблем (власти, например, умудрились на месте будущей больницы устроить автопарковку, а криворукие строители, дорожники и другие персонажи словно специально стараются загадить окрестности строительным мусором), признаются – из Кудрово уезжать не хотят.

Русский человек влюбляется в то, что ему далось с большим трудом.

К тому же местные объясняют современную гигантоманию (в стиле «небоскребы-небоскребы, а я маленький такой») просто. Мол, в каком-нибудь Осло, где проживает 600 тысяч человек, можно лепить на окраинах пятиэтажки. Но у мегаполиса, где проживает в 10 раз больше людей, — это невозможно! Иначе, мол, какая была бы цена за квартиры?

Сюда съехалась вся Россия – Хабаровск, Воркута, Иваново, Пермь… Отчего садики и школы, потрескивая от такого наплыва, работают в две смены с добрым десятком параллельных классов («а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж»…) с 30 учащимися в каждом.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Запланировано 9 школ и 27 садов – успокаивал меня замглавы, задумчиво разглядывая карту на стене.

Она говорила о будущем. Она обещала новую очередь строительства, раза в два превышающую Кудрово.

Высотой не более 12 этажей, - произнес замглавы. - Чтобы не было…

И осекся.

- … как в джунглях, - помог я.

- Я это слово обхожу, – застенчиво сказал градоначальник

Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Владимир Викторович! – наконец взмолился я. - Откройте тайну - почему именно Кудрово признан самым комфортным городом?! В меру ухоженный, необычный, красивый городок. Но давайте честно. Лучший?!

Мне показалось, что никто – ни жители, ни даже сами чиновники – в это до конца не верили.

И правильно делали.

Потому что разгадка оказалась – неожиданной…

БОРЬБА С ПРИПИСКАМИ ДОВЕЛА

Я ее нашел в Минстрое. Рядом со здравым смыслом…

Там при словах «лучший город России» схватились за голову.

Взмолились. Дескать, все с этими рейтингами впали в ересь. Даже деловые издания. И поручили мне донести наконец-то миру истину: мол, не существует никакого «рейтинга комфортных городов» (эх, зря Варламов громил Кудрово). Ведомство, как сообщили «КП» в Минстрое, не сошло с ума и вовсе не считает Кудрово самым комфортным в стране.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Как, впрочем, и другие города, побеждавшие в этой номинации.

Индекс благоприятной среды, мол, не рейтинг, а лишь попытка измерить эффективность чиновников. Максимально объективно. Без возможности приписок.

Оценки выставляются по 36 индикаторам и 108 «подпоказателям» - причем зеленые насаждения инспектируются из космоса, безопасность - по уголовным сводкам, а такое эфемерное, субъективное понятие, как красота, по… соцсетям. Ведомство, оказывается, прилежно подсчитывает, сколько селфи с подписью типа «Смотри, крутяк!» размещается в интернете (все эти бестолковые фото, оказывается, имеют государственный смысл!).

И все-таки это не рейтинг.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Минстрое мне объяснили: в принципе нельзя говорить, что какой-то город лучше или хуже. Если даже город достиг благоприятной городской среды, нельзя говорить, что решены все вопросы. Это как если бы в конкурсе красоты девушек оценивали только по трем параметрам 90 - 60 - 90. Так и тут: да, мол, мы следим за 36 индикаторами в 1117 городах. А всех возможных параметров - может, тысяча. Приходится выбирать (индекс не учитывает наличие или отсутствие поликлиники - это зона ответственности Минздрава, и количество этажей и квартир на одном квадратном сантиметре тоже). Но для Минстроя, как мне сказали, важна последовательность, чтобы с годами видеть динамику. Если город из года в год прибавляет в индексе эффективности - чиновники справляются, а если падает - денежку из бюджета могут снять…

Фото: Владимир ВОРСОБИН

А ПО-СУТИ БОЛЬШАЯ ДЕРЕВНЯ

И все-таки есть в Кудрово ценность, оправдывающая звание лучшего города страны.

Он молод.

Что для России уже редкость.

Кудрово – про начинающих жизнь, приехавших сюда часто на родительские деньги из условной Воркуты. 20-30 лет. Кудровцы только-только «подползают» к мегаполису, чтоб потом его непременно завоевать.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Даже одна из самых непримиримых, «сердитых горожан» общественница Анна Русакова, перманентно сражающаяся против вырубок деревьев, ошибок в проектировании, неэффективных трат городских денег (замглавы города Гречиц, будучи начальником глубоко русским, ругается: «Критика критикой, но не позволю лодку раскачивать!») – на вопрос: «Собираетесь уезжать?», смеется: «А мы вторую квартиру купили в Кудрово. Знакомый черт лучше незнакомого.»

И молодое Кудрово учит, как жителям обустроить свой дом самим…

- Мне нравятся здесь люди, – говорит Анна. - Народ у нас очень отзывчивый. Любые проблемы, любая новость – в городском блоге, с 80 тысячами активных жителей, начинается шуршание - что там за корюшка приехала? Грибы какие привезли? базар елочный открылся? Чей котик выбежал? (У нас, кстати, поэтому нет бездомных животных – всем находим хозяина). Почти в каждый доме инициативная группа – кто с управляющей кампанией воюет, кто двор облагораживает.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Даже ФСБ организовали, - улыбается. - Фонд соседского благоустройства. Краудфандингом собираем деньги на высаживание кустов и деревьев.

- Может, вся эта история с Кудрово действительно из-за людей? – говорю задумчиво (а чем не версия?!). – И все эти индексы, рейтинги…

- Однажды у меня шестилетний сын потерялся, – не слушает меня Русакова. - Мне позвонили полгорода – и через полтора часа нашли!

Фото: Владимир ВОРСОБИН

И хотя она спешила на собрание по защите чего-то еще, она смотрела на меня с такой гордостью за Кудрово, что я даже на секунду засомневался.

И стоя в во дворе знаменитого 25-этажного дома с 3708-ю квартирами, в этом величественном ущелье, глубоком, как Марианская впадина, я подумал - может он правда лучший?

* признан иностранным агентом в России