На краю гидроэлектростанции: какие виды открываются с объектов «зеленой» энергетики

Чего мы ждем от пусть даже небольшого, но самого настоящего отпуска? Конечно, новые впечатления, неожиданные приключения и красивые виды, которые можно снять и отправить в социальные сети. Но самое главное – смену привычного образа жизни и получение новых знаний про себя и мир. Если вам приелись знакомые всем маршруты за город или на море, а душа так и просит ярких эмоций, мы знаем, чем вас удивить. Теперь любой желающий может посетить места, где рождается энергия.

Мы говорим о гидроэлектростанциях, которые обеспечивают нас необходимым светом и за счет которых работают все бытовые приборы. Многие годы возможность побывать на них была только у сотрудников профильных предприятий, но уже сейчас для посещения открыты две ГЭС, а вскоре еще 15 распахнут свои двери для всех желающих. Вы пройдете по гребню плотины, откуда вам откроется вид на бескрайнее водохранилище, познакомитесь с историей гидроэлектростанции, посетите музей строительства, сделаете впечатляющие фото на смотровых площадках и побываете в залах, которые долгое время были недоступны для посещения. Кстати, многие из наших ГЭС рекордсмены. Например, на одну из них нанесено самое большое на планете граффити с названием страны, а другая считается самой живописной гидроэлектростанцией во всем мире.

Где они находятся — узнаете в нашей статье. Также мы собрали множество интересных фактов, сделали подборку из впечатляющих снимков и рассказали, почему посещения одной гидроэлектростанции вам точно не будет достаточно. К тому же, цена на входной билет более чем приятная.