Вместе навсегда: будущее человечества зависит от того, сумеем ли мы сохранить Землю

ЭКОЛОГИЯ ВНЕ ПОЛИТИКИ

За последние лет сто человек до неузнаваемости изменил условия жизни на Земле, но только сейчас мы начинаем осознавать ответственность за ее будущее. Экологическая повестка с каждым годом звучит все громче, и к голосам активистов присоединяется бизнес, корпорации и правительства. Одно из важных достижений - все больше людей понимает, что тему экологии нельзя политизировать.

- Каждая страна имеет право жить в здоровой окружающей среде, это не привилегия государств. Земля у нас одна, другой нет, разрушим - укрыться не получится никому и нигде. Международная безопасность в сфере экологии должна быть равной и неделимой для всех, - заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. - К сожалению, мы видим, что вопросы защиты окружающей среды нередко используются в политических целях. Россия выступает против двойных стандартов и какого-либо диктата в экологических целях. Мы также неприемлем бессодержательный экологический популизм, который подменяет реальную заботу о защите окружающей среды. В противовес этим подходам мы предлагаем профессиональную многостороннюю дискуссию и поиск эффективных решений экологических проблем.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На секциях и круглых столах Х невского экологического конгресса неоднократно звучало, что Россия остается ответственным участником всех основных международных соглашений по климату, биоразнообразию, борьбе с опустыниванием, с загрязнениями воды и воздуха, по защите трансграничных экосистем. Забота об экологии - одно из важнейших направлений государственной политики. И наша страна настроена на конструктивное партнерство в сфере окружающей среды со всеми странами, которые к этому готовы.

- Мы выступаем против экологической дискриминации и открыты для диалога.Наша страна продолжит свое развитие без ущерба окружающей среде - это заложено во всех стратегических документах, - говорит заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По ее словам, беспокойство вызывает использованием экологии как инструмента политического давления и экономических манипуляций. К примеру, экологические технологии и оборудование становятся для многих стран недоступными из-за санкционного давления, а через отдельные международные экологические организации создаются предпосылки для вмешательства во внутренние дела других государств.

- Этого нельзя допускать. Экологические проблемы часто не имеют границ и решать их можно только сообща. Призываю страны мира обеспечить равноправный доступ к «зеленым» технологиям, - добавила Виктория Абрамченко.

СОХРАНИТЬ, ЧТО ИМЕЕМ

Сегодня экологии нанесен очень большой вред, это факт и его нужно признать. Но современные технологии способны решить множество экологических проблем. Так, Госкорпорация «Росатом» продолжает реализовывать свою основную миссию создания экологически чистых источников энергии, жизненный цикл которых насчитывает десятилетия.

- Это наш вклад в оздоровление планеты. Все атомные мощности экономят до 2 млрд тонн выбросов антропогенных газов в год, в России это примерно 110 млн тонн, и объем будет увеличиваться, - говорит генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. - При этом, как и во времена Советского союза, мы продолжаем делиться с нашими друзьями ядерными технологиями. Ростатом - лидер в экспорте ядерных реакторов. Около 80% зарубежных атомных строек реализуется по российским технологиям. Я уверен, что чистой, энергетически обеспеченной, безопасной планеты без атомной составляющей не будет.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, Росатом ведет большую работу по переработке промышленных отходов 1 и 2 класса опасности - исторического наследия Советского союза.

- Работа идет по плану, ни пандемия, ни санкции не заставили нас сдвинуть графики. Происходит импортозамещение, дополнительная мобилизация наших партнеров, в том числе из дружественных стран. За последние годы бюджеты на реализацию экологических проектов не сокращались, а в ходе перезагрузки проектов мы получали всестороннюю поддержку от правительства и профильных ведомств, - добавил Алексей Лихачев.

Так, на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината «Росатом» ведет работу по двум направлениям. Первое - предотвращение попадания шлам-лигнина и других загрязняющих веществ в Байкал с надшламовыми водами из карт-накопителей полигонов «Бабхинский» и «Солзанский». В 2021–2022 годах выполнены безотлагательные работы: «Росатом» построил локальные очистные сооружения, откачал и очистил 110 тыс. м3 надшламовых вод. Это позволило избежать настоящей экологической катастрофы.Второе направление - ликвидация накопленного экологического вреда на территории центральных канализационно-очистных сооружений с черным щелоком (ЦОС), полигонов «Бабхинский» и «Солзанский».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом есть свои сложности, главная из которых связана с тем, что он находится в непосредственной близости от озера Байкал, являющегося особо охраняемой территорией, имеющей мировое значение. Международное и научное сообщества, ООН, ЮНЕСКО и другие организации внимательно следят за ситуацией вокруг Байкала, и это накладывает особую ответственность, - комментирует эксперт, вице-президент Российской академии наук, председатель Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков. - Также существуют ограничения на строительство дорог и инфраструктуры, что тоже усложняет реализацию проекта по очистке БЦБК. Тем не менее, важно подчеркнуть, что «Росатом» имеет колоссальный опыт по обращению с гораздо более масштабными, сложными и опасными объектами.

Пожалуй, самое главное, что та важная работа, которая начинается сейчас, в будущем продолжится. По словам Алексея Лихачева, подросло очень серьезное, требовательное поколение молодых активистов, у которых изменилась парадигма мышления - от активного Я к созидательному МЫ. Молодежь стремится объединить разные идеи, подходы, чтобы наша планета была чище.

СПРАВИМСЯ ВМЕСТЕ

Все чаще в природоохранных целях используются передовые технологии. Например, инновационные решения позволяют моделировать изменения климата, проводить мониторинг экологической ситуации в режиме реального времени, улучшать логистику и производственные процессы.

- Именно поэтому все технологии, которые связаны с природосбережением, из станционного списка должны быть исключены. Новая реальность, в которой мы живем, требует возвращения доверия от всех сторон - это важный момент. Развитие доверительных отношений и взаимное уважение - вот залог успешной реализации экологических проектов, - считает Председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов.

Экологическая повестка сегодня является тем важным объединяющим вопросом, который требует совместных усилий всех стран, компаний, финансовых посредников, научных сообществ и обществ объединений. Только так мы обеспечим нашей планете будущее.