СК России заявил об уголовном деле по факту атаки ударных беспилотников на Москву

Сейчас на местах падений работают экстренные службы города Фото: REUTERS

Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по факту падения беспилотных летательных аппаратов в Москве.

«В нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве. По предварительным данным, пострадавших нет», - заявил СК России.

Сейчас на местах падений работают экстренные службы города. На местах сотрудники следственных органов. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

В Минобороны России уже сообщили направление откуда они прилетели.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам Москвы. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены.

Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье», - сообщает Минобороны России.

Службы города сообщают о двух дронах, один из которых врезался в окно жилого дома на 16 этаже по ул. Профсоюзной в Москве, а второй на Ленинском проспекте.

В сети появилось видеокадры, снятые жителями Рублевки. На них можно увидеть взрыв от падающего беспилотника.

«Работает ПВО», - сообщают они.