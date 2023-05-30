Дмитрий Песков - об атаке беспилотников на Москву: Всю информацию Владимир Путин получал в прямом режиме

В Минобороны заявили, что в атаке участвовали 8 беспилотных летательных аппаратов Фото: REUTERS

Во вторник, 30 мая, официальный представитель Кремля на своем традиционном брифинге для российских и иностранных СМИ сообщил следующее:

…- Сегодня рабочий день у президента начался совсем рано - он в прямом режиме получал информацию и по линии Министерства обороны, и по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС.

Все сработали должным образом, сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО.

Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. (На Украине. - А.Г.)

Этот удар имел место в воскресенье. (28 мая.)

Вот, пожалуй, все, что я могу сказать.

Большего я по этой теме вам сказать не могу…

В этот же день экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома в Москве. Один - на Профсоюзной, другой - на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны заявили, что в атаке участвовали 8 беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, - незначительные повреждения. Помощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.