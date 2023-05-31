Психологи доказали, что женщины становятся лучшими руководителями

Авторы исследования подробно изучили своих «подопытных» Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Бата в Великобритании определили, кто лучше всего умеет понимать других людей, способен идти на компромиссы, может буквально улавливать эмоции тех, кто рядом, и анализировать себя и поступки окружающих да так, словно читает их мысли. Оказалось, что эти прекрасные умения и навыки связаны с гендером, уровнем образования и доходом и наиболее присущи образованным женщинам, которые неплохо зарабатывают. Подтвердить это удалось, проанализировав данные экспериментов с участием 4 202 человек.

Авторы исследования подробно изучили своих «подопытных», учли их индивидуальные и политические различия и оказалось, что наиболее благоприятные данные для того, чтобы занимать руководящие должности и вести коллектив за собой, все же более характерны для сочувствующих прекрасных дам, а не для отстраненных джентльменов.

Исследование показало и еще одну особенность. В возрасте 65 плюс понимать других становится совсем не просто, намного сложнее, чем в среднем возрасте, а средний возраст участников в этом исследовании равнялся 52-м годам.

Более ранние исследования выявили, что главные качества для человека, который хочет построить успешную карьеру, это:

- умение четко формулировать и высказывать свою позицию, при этом слышать и понимать чувства и аргументы других людей;

- умение анализировать сложности в работе и преодолевать их;

- способность уживаться с другими, так называемая «командная работа»;

- возможность проявлять инициативу и брать на себя ответственность;

- способность учиться и адаптироваться к новым ситуациям.