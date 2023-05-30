Год без забот: в «Пятёрочке» стартовала новая акция

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Акция проходит во всех магазинах до 9 июля 2023 года. Каждый гость, совершивший покупку от 300 рублей и зарегистрировавший чек на сайте actions.5ka.ru, может принять участие в еженедельном розыгрыше подарочных карт на покупки номиналом 3 000 рублей.

При регистрации более трёх чеков в неделю на сумму от 300 рублей покупатели получат возможность выиграть годовой запас любимых продуктов из «Пятёрочки», который будет разыгрываться еженедельно до конца акции. Всего за период акции будет разыграно 180 таких запасов.

А главный приз – семейный автомобиль – может получить любой участник, зарегистрировавший за время проведения акции более десяти чеков от 300 рублей. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Кроме того, после регистрации первого чека каждый гость получает гарантированный приз – промокод на месяц пользования сервисом «Пакет» за 1 рубль и 1100 баллов на карту Х5 Клуба. Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будет разыгрываться смартфон. За покупки, оформленные в сервисе экспресс-доставки, каждый гость получит возможность принять участие в еженедельном розыгрыше сертификата на приобретение посудомоечной машины.

В акции также предусмотрены призы за покупку товаров от брендов «Даниссимо», KOTEX, Amstel (безалкогольное), Лоск, Персил, GLADE, «Туалетный утёнок», «Черноголовка», «Чистая линия». Приобретая продукцию данных партнёров, покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше, где среди призов – умные часы, кофемашина, электрогриль, робот-пылесос, а также сертификаты в парфюмерный магазин и многое другое.

Помимо этого, ритейл снова даёт всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. По итогам акции одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.