Из-за чего автомобили подорожают еще

Сегодняшние заоблачные цены на машины – еще не предел. Впереди космические дали Фото: Shutterstock

В ближайшее время рост стоимости новых (а следом и подержанных автомобилей, начнет снова набирать обороты. И тому есть две причины. Первая – тающие складские запасы дилеров, восполнять которые все сложнее, а также идея Минпромторга пересмотреть подход к оценке локализации. И цены будут расти у всех дилеров, всех марок – быть ниже рынка никто не собирается.

О том, почему эти факторы могут вернуть взрывной рост цен на автомобили, в том числе китайские, рассказал главный редактор журнала «За рулем», старейшего автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Некоторые дилеры жалуются, что постепенно тают запасы автомобилей на складах, а поставлять их в Россию становится всё сложнее. В частности, прямых поставок из Европы почти нет – всё идет кривыми путями. Сложнее доставлять машины и с других направлений. А курс рубля просел. Поэтому ждем очередного повышения цен.

Вполне возможно, что те немногие официальные (китайские) производители, что еще работают в России, подрежут свой аппетит и не допустят резкого подъема цен, но тренд очевиден: в этом году автомобили будут дорожать. Собственно, происходит то, о чем я вас и предупреждал несколько месяцев назад – хотя многие мне говорили, что дороже уже некуда.

Также Минпромторг неожиданно решил пересмотреть подход к оценке локализации в автопроме. До сих пор штамповка, сварка и окраска кузовов позволяли претендовать на частичную компенсацию утильсбора.

А теперь чиновники хотят отодвинуть на второй план сварку и окраску – и выдвинуть на первое место автокомпоненты. Чем больше автокомпонентов локализовано, тем больше баллов – и тем выше шанс вернуть утильсбор, который хотят увеличить.

Почему в опалу попала именно сварка и окраска? Да потому, что сварка есть практически на всех оставленных иностранцами заводах – на Рено, Тойоте, Ниссане, Хендэ, Соллерсе, GM-Автовазе и далее по списку. А если есть сварка, то есть и окраска. Получил в свое распоряжение завод – и вот, уже половина дела в шляпе.

Вот почему идет разворот в сторону компонентов – многие из которых у нас не выпускают или выпускать их невыгодно.

Сколько будут давать баллов и за что? А пока толком неизвестно. Но сейчас дают всего лишь 300 баллов за наличие в коробке передач российских валов и шестеренок. Возни с ними столько, что проще купить у китайцев. И всего 300 баллов.

Если кузов делается (штампуется) на 70% из российского металла – тоже дают 300 баллов. Сварка – еще 400 баллов. Окраска – еще 500. Поскольку одно без другого не бывает, только локализация кузова дает больше 1000 баллов. А это умеют почти все.

Степень локализации Весты на заводе в Тольятти сейчас составляет от 4500 до 5000 баллов – в зависимости от модификации. Ларгус имел около 2600 баллов. УАЗы во времена до СВО – примерно 2200 баллов. Ниссаны, которые выпускали в Петербурге – около 1500 баллов.

Пока никакого постановления нет. Есть лишь проект, который мало кто видел. По идее, в этом проекте должны быть учтены пожелания всех автопроизводителей – из числа тех, кто соизволил свои предложения подать. Но будут ли они учтены в полной мере – вопрос.

Сейчас для полной компенсации утильсбора предприятие должно набрать хотя бы 2567 баллов. А для участия в госзакупках нужно иметь 3200 баллов. Если «кузовные» баллы урежут, заводам станет совсем грустно. Я пока не знаю ни одного производителя, который был бы в восторге от этой идеи. С компонентами дела и так обстоят плохо, а тут еще их надо срочно локализовывать.

Трагикомизм ситуации в том, что кузовное производство исконно было заботой именно автопроизводителя. А как автозавод будет локализовывать ESP или подушки безопасности? Это все равно, что хлебокомбинат заставить пахать поля и сеять пшеницу.

Не знаю, как оно там будет лет через десять, но в ближнесрочной перспективе при новом подходе машины подорожают. Потому что даже АВТОВАЗ не сможет полностью удовлетворить новые требования, если они окажутся весьма жесткими.