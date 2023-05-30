Названы самые богатые наследники российских олигархов: они получат 244 миллиарда долларов

Вагит Аликперов и его сын Юсуф. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал Forbes составил очередной рейтинг толстосумов. На этот раз исследователи посчитали, кому может достаться самое большое наследство в России. В числе будущих долларовых миллиардеров 49 детей нынешних владельцев заводов и не только. Всего они унаследуют около $244 млрд.

В нюансы семейных взаимоотношений журналисты не лезли. Просто разделили нынешнее состояние крупнейших бизнесменов на количество их детей (подробнее - см. таблицу). Как на самом деле будет разделяться капитал при смерти того или иного участника списка Forbes, зависит от завещания.

К примеру, некоторые российские олигархи еще несколько лет назад заявляли, что не будут оставлять все деньги потомкам. Дадут лишь часть средств, которой хватит для достойной жизни, а остальные средства отправят на благотворительность.

«Хочешь человеку помочь - дай ему миллион. Хочешь убить - дай миллиард», - сказал в одном из интервью один из богатейших россиян, владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

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