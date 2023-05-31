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Общество31 мая 2023 9:00

Рискованные запреты. Как помочь совершеннолетним курильщикам избавиться от привычки?

Врачи активно используют инструменты концепции модификации рисков. 31 мая проходит учрежденный ВОЗ тридцать шесть лет назад ежегодный Всемирный день без табака
Врачи активно используют инструменты концепции модификации рисков

Врачи активно используют инструменты концепции модификации рисков

Фото: Shutterstock

Специальный день посвящен привлечению внимания к рискам для здоровья, связанным с курением, а также к стимулированию открытого диалога о выработке эффективных мер для стимулирования населения к отказу от курения.

Сегодня в мире остается более 1 млрд курильщиков, их число неизменно на протяжении последних лет. Похожая ситуация и в России, курильщиков – около 30 млн человек, их количество медленно сокращается, при этом активное ядро остается относительно неизменным. Его составляют люди среднего возраста, которые курят давно и не намерены отказываться от вредной привычки.

По мнению экспертов, на людей с сильной зависимостью от курения не действуют запретительные меры, рассмотрение и введение которых продолжается в нашей стране. Альтернативой мог бы стать риск-ориентированный подход к борьбе с вредной привычкой.

«Никотиновая зависимость – это, безусловно, болезнь. Она фигурирует в международной классификации болезней и действующего 10-го пересмотра, и будущего 11-го пересмотра. И вот если вообще говорить об ограничениях и запретах, то, конечно, важно помнить, что если совершеннолетний, тем более уже достаточно взрослый человек является заядлым курильщиком, и у него сильная никотиновая зависимость, то никакие запреты действовать не будут. Мы это хорошо знаем из вот врачебного опыта», - отмечает Антон Наумов, заведующий Лабораторией костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

По его словам, в терапевтических целях нужно использовать различные доступные инструменты, включая психологическую поддержку пациентов, а также все более востребованные методы в рамках концепции модификации рисков. Одним из них является переход от курения сигарет к потреблению электронных систем с научно доказанным сокращенным вредным воздействием, например, электронных систем нагревания табака (ЭСНТ).

«Такой подход сейчас в целом ряде стран внедряется во врачебную практику. И мы знаем, что на государственном уровне в ряде стран приняты во внимание такие научные исследования, доказывающие пониженное токсическое воздействие таких устройств на здоровье пациентов», - добавил Антон Наумов.

По экспертным оценкам, в России сегодня до 10 млн потребителей инновационной никотинсодержащей продукции. Необходимость ее дальнейшего научного исследования очевидна и для ВОЗ. Развитие базы научных доказательств является одной из задач в рамках встреч сторон Рамочной конвенции по борьбе с табаком (РКБТ ВОЗ ООН). По словам бывшего директора Департамента хронических заболеваний и укрепления здоровья Организации Роберта Биглхола, результаты научных исследований со всего мира рано или поздно поспособствуют выработке гибкого регуляторного подхода, учитывающего сравнительный профиль риска от сигарет и альтернативной продукции.

Ряд таких исследований уже был проведен в России, включая исследование сравнительного уровня загрязнения воздуха на базе Северо-западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора РФ или исследование содержания вредных и потенциально вредных веществ в аэрозоле ЭСНТ и электронных систем доставки никотина (ЭСДН) в сравнении с сигаретами. Результаты этих исследований указали на кратное сокращение вредного воздействия в случае потребления инновационной продукции.

В том, что продолжение научных исследований ЭСДН и ЭСНТ находится в интересах совершеннолетних курильщиков уверена и Анна Сорочинская, Исполнительный директор Общественного Совета по проблеме подросткового курения.

По словам эксперта, ключевая проблема – не в продукции как таковой, а в мерах контроля за выполнением уже действующих ограничений. Недавно введенный пакет поправок в антитабачное законодательство расширил уже действующий три года запрет на продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Вместе с тем, оценить реальную действенность запретов еще только предстоит.

По мнению Анны Сорочинской, действующие меры контроля неэффективны в силу действующего моратория на проверки бизнеса. Точки продажи никотинсодержащей продукции могли бы стать исключениями, чтобы предотвратить рост нелегальных продаж.

Другое «слепое пятно», по ее словам, — это вопрос доказательной базы, которую сейчас собрать общественникам почти невозможно.

Эксперты сходятся во мнении, недопущение доступа несовершеннолетних к никотинсодержащей продукции является аксиомой. При этом, чтобы учесть интересы совершеннолетних курильщиков, пока не готовых отказаться от вредной привычки, важно обеспечить достаточное информирование и доступность для них продукции с пониженным уровнем вредного воздействия на организм в сравнении с сигаретами.

Такой риск-ориентированный подход уже применяется в лечебной практике и может стать основой для будущих гибких регуляторных мер. Один из недавних примеров – в 2022 году Ученые НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина завершили крупное клинико-эпидемиологическое исследование по изучению влияния отказа от курения на прогноз заболевания после того, как пациенту поставлен диагноз рака легкого.

В исследовании участвовали 517 больных с подтвержденным диагнозом рака легкого, проходившие лечение в 2007–2016 гг. в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и эпидемиологическом диспансере ГКОБ №1 г. Москва и курившие на момент постановки диагноза.

Исследование показало, что продолжение курения после постановки диагноза ухудшает прогноз больных с немелкоклеточным раком легкого. И, наоборот, отказ от курения, даже в процессе заболевания, ведет к улучшению прогноза онкопациента.

Онколог Давид Заридзе, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН и др., ведущий автор исследования, ссылаясь на материалы, подчеркивает, что программа лечения онкобольных должна включать научно обоснованные методы отказа от курения в виде «Клинических рекомендаций по отказу курения для онкологических больных».

Важно разработать гибкие рекомендации с учетом напряженного психологического состояния онкопациентов. Курильщикам, которые не могут или не хотят отказаться от курения, целесообразно представить менее опасную и приемлемую альтернативу – ЭСДН или электронные системы нагревания табака ЭСНТ. Их использование для многих курильщиков могло бы стать переходным этапом к полному отказу от курения.

Наше здоровье