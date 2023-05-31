Рискованные запреты. Как помочь совершеннолетним курильщикам избавиться от привычки?

Врачи активно используют инструменты концепции модификации рисков Фото: Shutterstock

Специальный день посвящен привлечению внимания к рискам для здоровья, связанным с курением, а также к стимулированию открытого диалога о выработке эффективных мер для стимулирования населения к отказу от курения.

Сегодня в мире остается более 1 млрд курильщиков, их число неизменно на протяжении последних лет. Похожая ситуация и в России, курильщиков – около 30 млн человек, их количество медленно сокращается, при этом активное ядро остается относительно неизменным. Его составляют люди среднего возраста, которые курят давно и не намерены отказываться от вредной привычки.

По мнению экспертов, на людей с сильной зависимостью от курения не действуют запретительные меры, рассмотрение и введение которых продолжается в нашей стране. Альтернативой мог бы стать риск-ориентированный подход к борьбе с вредной привычкой.

«Никотиновая зависимость – это, безусловно, болезнь. Она фигурирует в международной классификации болезней и действующего 10-го пересмотра, и будущего 11-го пересмотра. И вот если вообще говорить об ограничениях и запретах, то, конечно, важно помнить, что если совершеннолетний, тем более уже достаточно взрослый человек является заядлым курильщиком, и у него сильная никотиновая зависимость, то никакие запреты действовать не будут. Мы это хорошо знаем из вот врачебного опыта», - отмечает Антон Наумов, заведующий Лабораторией костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

По его словам, в терапевтических целях нужно использовать различные доступные инструменты, включая психологическую поддержку пациентов, а также все более востребованные методы в рамках концепции модификации рисков. Одним из них является переход от курения сигарет к потреблению электронных систем с научно доказанным сокращенным вредным воздействием, например, электронных систем нагревания табака (ЭСНТ).

«Такой подход сейчас в целом ряде стран внедряется во врачебную практику. И мы знаем, что на государственном уровне в ряде стран приняты во внимание такие научные исследования, доказывающие пониженное токсическое воздействие таких устройств на здоровье пациентов», - добавил Антон Наумов.

По экспертным оценкам, в России сегодня до 10 млн потребителей инновационной никотинсодержащей продукции. Необходимость ее дальнейшего научного исследования очевидна и для ВОЗ. Развитие базы научных доказательств является одной из задач в рамках встреч сторон Рамочной конвенции по борьбе с табаком (РКБТ ВОЗ ООН). По словам бывшего директора Департамента хронических заболеваний и укрепления здоровья Организации Роберта Биглхола, результаты научных исследований со всего мира рано или поздно поспособствуют выработке гибкого регуляторного подхода, учитывающего сравнительный профиль риска от сигарет и альтернативной продукции.

Ряд таких исследований уже был проведен в России, включая исследование сравнительного уровня загрязнения воздуха на базе Северо-западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора РФ или исследование содержания вредных и потенциально вредных веществ в аэрозоле ЭСНТ и электронных систем доставки никотина (ЭСДН) в сравнении с сигаретами. Результаты этих исследований указали на кратное сокращение вредного воздействия в случае потребления инновационной продукции.

В том, что продолжение научных исследований ЭСДН и ЭСНТ находится в интересах совершеннолетних курильщиков уверена и Анна Сорочинская, Исполнительный директор Общественного Совета по проблеме подросткового курения.

По словам эксперта, ключевая проблема – не в продукции как таковой, а в мерах контроля за выполнением уже действующих ограничений. Недавно введенный пакет поправок в антитабачное законодательство расширил уже действующий три года запрет на продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Вместе с тем, оценить реальную действенность запретов еще только предстоит.

По мнению Анны Сорочинской, действующие меры контроля неэффективны в силу действующего моратория на проверки бизнеса. Точки продажи никотинсодержащей продукции могли бы стать исключениями, чтобы предотвратить рост нелегальных продаж.

Другое «слепое пятно», по ее словам, — это вопрос доказательной базы, которую сейчас собрать общественникам почти невозможно.

Эксперты сходятся во мнении, недопущение доступа несовершеннолетних к никотинсодержащей продукции является аксиомой. При этом, чтобы учесть интересы совершеннолетних курильщиков, пока не готовых отказаться от вредной привычки, важно обеспечить достаточное информирование и доступность для них продукции с пониженным уровнем вредного воздействия на организм в сравнении с сигаретами.

Такой риск-ориентированный подход уже применяется в лечебной практике и может стать основой для будущих гибких регуляторных мер. Один из недавних примеров – в 2022 году Ученые НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина завершили крупное клинико-эпидемиологическое исследование по изучению влияния отказа от курения на прогноз заболевания после того, как пациенту поставлен диагноз рака легкого.

В исследовании участвовали 517 больных с подтвержденным диагнозом рака легкого, проходившие лечение в 2007–2016 гг. в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и эпидемиологическом диспансере ГКОБ №1 г. Москва и курившие на момент постановки диагноза.

Исследование показало, что продолжение курения после постановки диагноза ухудшает прогноз больных с немелкоклеточным раком легкого. И, наоборот, отказ от курения, даже в процессе заболевания, ведет к улучшению прогноза онкопациента.

Онколог Давид Заридзе, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН и др., ведущий автор исследования, ссылаясь на материалы, подчеркивает, что программа лечения онкобольных должна включать научно обоснованные методы отказа от курения в виде «Клинических рекомендаций по отказу курения для онкологических больных».

Важно разработать гибкие рекомендации с учетом напряженного психологического состояния онкопациентов. Курильщикам, которые не могут или не хотят отказаться от курения, целесообразно представить менее опасную и приемлемую альтернативу – ЭСДН или электронные системы нагревания табака ЭСНТ. Их использование для многих курильщиков могло бы стать переходным этапом к полному отказу от курения.