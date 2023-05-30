20 тонн груза для 58 приютов: «ЗооДруг» вновь отправил помощь животным ЛНР и ДНР

Фото: ЗооДруг

Это был специальный грантовый проект от вышеупомянутого Фонда. Почему важно сказать об этом? Проект Общественной Палаты РФ «ЗооДруг» - это благотворительная акция, существующая на пожертвования неравнодушных людей. Однако времена сейчас такие, что этой милосердной финансовой помощи хватает не всегда и не на всё, чем хотелось бы помочь братьям нашим меньшим в зоне конфликта. Поэтому всегда отрадно, когда есть возможность получить так называемую помощь от государства в виде грантов. Эти средства очень и очень нужны для нуждающихся.

Вот и на сей раз грантовая часть проекта «ЗооДруг», реализованная крупнейшим фондом помощи бездомным животным «Ника» при поддержке Фонда президентских грантов, оказалась неоценимую поддержку всему проекту в целом.

- В рамках грантового проекта «ЗооДруг» направил четыре фуры весом 80 тонн в Донецкую и Луганскую народные республики. Помощь получили приюты и частные волонтёры, на попечении которых более 6,5 тысяч питомцев. Это не только собаки и кошки, но и лошади, птицы и другие животные, – сказала Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и инициатор кампании «ЗооДруг». – Уже больше года «ЗооДруг» снабжает сотрудников приютов, волонтёров и группы помощи животным из новых российских регионов кормами, ветеринарными препаратами и всем необходимым. Общий вес отправленной за это время помощи составляет 230 тонн. Спасибо всем нашим верным зоодрузьям, благодаря которым поставки помощи продолжаются, и отдельно Фонду президентских грантов, поддержавшему заявку фонда «Ника» – члена оргкомитета «ЗооДруга».

Фото: ЗооДруг

Завершающая часть грантового проекта прошла 30 мая 2023 года в Донецке. Там раздали корма и ветпрепараты, доставленные двенадцатой по счету фурой «ЗооДруга». 20-тонная партия помощи распределена между сотрудниками 58 приютов, волонтерами и группами помощи животным из ДНР.

Помимо сухого и влажного кормов, лечебного питания и медикаментов получатели в Донецке получили амуницию, клетки, бытовую химию, средства для дезинфекции и обработки, переноски и расходные материалы.

ВАЖНО!

Пункт приема помощи «ЗооДруг» действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади с 31 марта 2022 года.

Узнать больше информации можно в официальном Телеграм-канале всероссийской кампании «ЗооДруг»: https://t.me/zoo_drug.

СПРАВКА «КП»

«Зоодруг» – всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, запущенная по инициативе Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды 31 марта 2022 года, которую реализуют ведущие зоозащитные фонды и организации страны.

В рамках кампании «ЗооДруг» проводится сбор денежных средств, кормов, ветеринарных препаратов и строительных материалов, а помощь отправляется зоопаркам, зооуголкам, конно-спортивным клубам и приютам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Первая фура «ЗооДруг» была отправлена в Донецк от здания Общественной палаты РФ в Москве 19 апреля 2022 года.

В 2022 году «ЗооДруг» отправил восемь фур, помощь общим весом более 150 тонн была доставлена в ДНР, ЛНР, Херсон, Мелитополь, Мариуполь. В 2023 году – четыре фуры, собранные фондом «Ника» в рамках грантового проекта Фонда президентских грантов, доставили помощь в ЛНР и ДНР. Общий объём средств, привлеченных и направленных на реализацию кампании «ЗооДруг», – более 20 млн рублей, а общий вес доставленной помощи составил 230 тонн.

В рамках сохранения биоразнообразия «ЗооДруг» также помогает Донецкому ботаническому саду (ДБС). 22 августа, в День Государственного флага РФ, две фуры доставили в ДБС стройматериалы и комплектующие для восстановления оранжерейного комплекса, чтобы сохранить коллекционный фонд краснокнижных растений.

Совместно с ОНФ оргкомитет «ЗооДруга» обеспечил кормами для собак, кошек и попугаев пункты временного размещения беженцев во Владимире, Нижнем Новгороде и Ульяновске.

Кроме того, члены оргкомитета «ЗооДруга»:

- Обеспечили зоопарки в Мариуполе и селе Придорожное двумя электрогенераторами для холодильного оборудования, сетками для строительства новых вольеров для животных, ветеринарными препаратами, электродами для сварки, средствами для закупки пяти тонн сена и четырёх тонн овса.

- Привозят в Россию собак и кошек, как из приютов, так и спасённых на улицах или потерявших хозяев животных. Попечительство над ними берут на себя центр «Своя стая», «Лесной приют» и фонд «Ника». Животные проходят реабилитацию, после чего им находят семьи в России.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Общенациональная Ассоциация генетической безопасности (ОАГБ)

Всероссийская информационная кампания «Забери друга из приюта»

Московское общество защиты животных

Центр защиты животных АНО «ГБР. Зоозащита»

АНО Реабилитационный центр для бездомных собак «Своя стая»

Благотворительный фонд помощи животным «Лесной приют»

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника»

Фонд Защиты Китов

Благотворительный фонд «Рядом»

Общероссийская общественная организация «Российское биологическое общество»

Альянс защитников животных

Российская кинологическая федерация

Общественная палата ДНР

Общественная палата ЛНР

Сообщество «Друзья моего сердца»

Региональная общественная организация инвалидов «Алые паруса»

Общественная палата Московской области

Акция «Помощь животным Донбасса»