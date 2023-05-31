"Загадочная дочь" за океаном, подстроенная измена и сестра-отшельница: тайны и интриги одной из самых ярких певиц 90-х Наташи Королевой

Певица Наташа Королева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

За три десятка лет на сцене Наташа Королева стала своей в каждом доме: ее «Желтые тюльпаны», «Подсолнухи» и «Конфетти» страна знает наизусть. Казалось бы, как и саму «русалку»: вот же она - как на ладони: интервью, эфиры, соцсети. Но на самом деле семейных тайн у певицы хватит на целый бразильский сериал.

Американская дочь

Есть ли у Королевой тайная дочь за океаном, поклонники гадают уже два года - с тех пор как, выпив стопочку для храбрости, звезда сделала громкое признание в эфире ток-шоу «Секрет на миллион». Якобы в 2019 году в США у певицы родилась дочка, которую выносила суррогатная мать. Отцом девочки стал богатый друг-гей - ему Наташа подарила свою «замороженную» яйцеклетку за символическую благодарность в биткоинах (они с тех пор удачно подросли и оцениваются в 2 млн долларов). С «голубоглазой и курносенькой» малышкой, о существовании которой до выхода ток-шоу не догадывался даже муж Королевой, она виделась всего пару раз и вообще никаких материнских прав на свою кровиночку заявлять не собиралась. Разве что оставила на память несколько фото - их публике и предъявили в качестве главных доказательств.

В телешоу Королева показала свою таинственную дочь, о которой с тех пор никто ничего не говорит. Фото: НТВ

Но эти же снимки Королевой вышли боком: в сети провели целое расследование и пришли к выводу, что за родную дочь певица выдала сынишку своей американской подруги Александры Петрич. В соцсетях Наташи нашлись видео с их общей встречи, где артистка, нянчась с чужим ребенком, была одета точно так же, как на снимках со «своим». Сетевые сыщики обнаружили одинаковый антураж, тех же людей на кадрах и еще десятки мелких улик, доказывающих, что на фото ребенок подруги. А главное, провернуть авантюру с подаренными яйцеклетками без ведома Тарзана звезда точно бы не смогла: в случае с замужними женщинами криобанки ставят супруга в известность обо всех действиях с биоматериалом.

Впрочем, в обмане Королева так и не созналась. Но фанаты прекрасно помнят, как в конце девяностых она первой в России провернула пиар-кампанию с «прощальным» туром, объявив о расставании с Игорем Николаевым. О том, что в семье на тот момент все было гладко, а сенсацию придумали ради продажи билетов, Наташа рассказала лишь недавно.

Сестра-отшельница

В Америке, куда Королева часто летает, живет не только ее мать, но и родная сестра Ирина, которая на пять лет старше «русалки». О том, что когда-то она была известной на Украине певицей Русей и проложила тропинку для младшей в шоу-бизнес, сегодня помнят лишь самые преданные поклонники. Тридцать лет назад Руся собирала стадионы и дворцы спорта, но после тура «Две сестры», с которым Наташа и Ирина объехали всю страну в 1998 году, навсегда пропала со сцены. Тогда немногие знали, что артистка, будучи замужем за продюсером Константином Осауленко, отчаянно боролась за жизнь сына с тяжелой формой ДЦП: Вова прожил всего 10 лет и умер в 1999 году. На его надгробной плите выбиты строчки из песни знаменитой тети «Ласточка, ласточка, ты передай привет…», которую Наташа Королева с тех пор не исполняет.

В Майами: Наташа с мамой в гостях у сестры, ее мужа и дочки. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас у Ирины, которая после трагедии переехала в пригород Майами и устроилась на работу в местный хор, двое детей: 17-летняя София и 19-летний Матвей. Он также появился на свет с болезнью - аутизмом. Племянник Королевой (и, кстати, крестный сын Игоря Николаева) не может говорить и никогда не учился в школе. Для семьи это большая боль, поэтому они ведут замкнутый образ жизни и избегают публичности. И для Наташи Королевой эта тема тоже табу.

Подстроенная измена

Скандал с изменой Тарзана, грянувший три года назад, развел Королеву вовсе не с гулящим мужем, а с… близким другом Андреем Малаховым. Именно он первым узнал о том, что супруг «русалки» после очередного выступления в клубе поехал не домой, а в московскую квартиру певицы с двумя поклонницами. Одна из них оказалась в постели со стриптизером, а вторая сняла любовные утехи на телефон - этот компромат жаждавшие славы девицы и принесли в студию ток-шоу Малахова. Ведущий тут же позвонил подруге: «Наташа, всё, что я могу, - задержать этот эфир на неделю, не больше, эти дамы в любом случае пойдут по программам. Но ты можешь подготовиться и рассказать свою версию событий». Вот только вместо шоу на федеральном канале Наташа с провинившимся супругом отправилась на исповедь к Ксении Собчак. Оскорбленный Малахов тут же выпустил эфир с любовницей. Скандал вышел страшный: артистка обвинила вчерашнего друга в предательстве и пообещала встречу в суде (иск, впрочем, так и не был составлен).

Муж Наташи Тарзан на скандальном фото с любовницей - Анастасией Шульженко. Фото: СОЦСЕТИ

Но самое любопытное вскрылось позже. Оказалось, все дело в деньгах: Тарзан вроде как требовал с Андрея Малахова 2 миллиона за скандальные откровения. Ведущий платить отказался…

Кстати, сам стриптизер тогда уверял, что стал жертвой расчетливых авантюристок: мол, есть целая группа так называемых продюсеров, которые до мелочей продумывают и воплощают в жизнь драматичные сценарии, чтобы затем продать их на телик за большие деньги. Вот и его соблазнили намеренно - ради рейтинга и гонораров. Тогда мужу Королевой мало кто поверил, но это действительно так: позже грязную «кухню» подтвердил экс-редактор одного из ток-шоу. А любовницу Тарзана (вот совпадение!) раскручивал тот же продюсер, который сделал знаменитым Гогена Солнцева, Диану Шурыгину и других скандально известных персонажей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Наташа может вновь выйти замуж

О том, каким для юбилярши будет наступивший год, сайту KP.RU рассказала звездный нумеролог Клара Кузденбаева, которая точно рассчитала рождение ребенка у Филиппа Киркорова, «бронзу» «Евровидения» у Сергея Лазарева, свадьбу Лизы Арзамасовой с мужчиной намного старше и многое другое.

- Наташа Королева родилась 31 мая 1973 года - в нумерологии эта дата называется «день на острие ножа». Она носитель так называемого тысячного знака - знака известности и популярности, у которого есть «побочный эффект» - категоричность, гордыня, амбициозность, - объясняет нумеролог. - У Натальи в программе три тройки: это громаднейший талант, тончайшая интуиция и даже обладание даром предвидения. Она всеми любима, хотя в быту характер тяжелый: непрактичная, нетерпеливая, несправедливая. Зато честный человек: врать и строить интриги не умеет. Самое большое преимущество артистки в том, что все ее мечты сбываются. Вот и блистать на сцене она тоже себе намечтала.

Удивительно, как уже 20 лет Королева уживается с Тарзаном, потому что у обоих в программе нет четверок - а это вечная ругань. К тому же по стихиям они категорически не подходят друг другу: Близнецам (Королева) такие знаки, как Рыбы (Тарзан), Козерог, Дева и Скорпион, несут разрушение.

49-летие для Натальи было годом ошибочных решений. А после дня рождения для нее наступает год семерки - это время перемен в личной жизни. Вообще в программе Королевой написано до трех браков. И какое-то мимолетное увлечение певицы может перерасти в серьезное чувство, она может встретить своего человека. Тем более что у мужа параллельно будет год в большом минусе, который чреват проблемами в семье, со здоровьем и даже авариями.