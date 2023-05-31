Украинские националисты Высоцкий и Педак получили по 25 лет колонии

Евгений Высоцкий. Фото СК РФ

Суд Донецка приговорил инструктора по вождению с позывным «Ривер» Евгения Высоцкого и номера обслуги зенитно-ракетного дивизиона с позывным «Санык» Александра Педака, которые проходили службу в запрещенном в России националистическом полку «Азов» осуждены к 25 годам лишения свободы.

- Материалы собранные сотрудниками Следственного комитета России позволили их признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», а также «убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью», - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствием установлено, что с 13 на 14 марта 2022 года Высоцкий и Педак заступили на охрану периметра вокруг завода «Азовсталь», заняли пост, находившийся в квартире, окна которой выходили на проспект Мира в городе Мариуполе.

«Около 14 часов они заметили двух мужчин в гражданской одежде, двигавшихся в сторону поста. После этого Высоцкий и Педак открыли по ним прицельный огонь. В результате полученных ранений двое гражданских лиц скончались», - говорится в материала суда.

Уже через четыре дня, 18 мая 2022 года в городе Мариуполе Высоцкий и Педак были взяты в плен российскими военнослужащими.

Во время допросов они рассказали, как совершили преступление, чтобы запугать местное население.