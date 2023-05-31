INSTASAMKA стала учителем химии, Маркони — директором школы, Пухляш — физруком. Это первый фильм-мюзикл от VK

VK поздравит выпускников всех школ страны первым комедийным мюзиклом собственного производства «Танцуй, пока молодой»

VK поздравит выпускников всех школ страны первым комедийным мюзиклом собственного производства «Танцуй, пока молодой». Зрителей ждёт комедийный сюжет с перемещениями во времени и вечно актуальными темами: взрослением, школьной любовью и поиском себя. Роли в фильме исполнили всеми любимые селебрити, которые покажут свои таланты не только как музыканты и актёры, но и как танцоры.

Эксклюзивная премьера мюзикла «Танцуй, пока молодой» пройдёт перед праздником всех выпускников страны. Фильм эксклюзивно выйдет на витрине VK Видео, а также в сообществе VK Музыки.

В мюзикле снялись INSTASAMKA, Владимир Маркони, Валя Карнавал, Ян Дилан, GAYAZOV$ BROTHER$, Тося Чайкина, дуэт Galibri & Mavik, множество других знаменитостей и профессиональные танцоры. Зрители увидят в оригинальной роли Карину Кросс, неожиданные камео звёзд сериала «Трудные подростки», а также Дмитрия Красилова, более известного как Пухляш. Полный актёрский состав будет раскрыт позже. Все танцевальные номера проекта поставил известный хореограф Антон Андреев. Ранее он пять лет работал с Димой Биланом, а его команда Apes Crew единственная в мире дважды побеждала на турнире World of Dance в США.

В центре сюжета фильма — 16-летний Егор, который давно и безответно влюблён в одноклассницу Ульяну. На выпускном главный герой узнаёт, что она скоро уедет и уже никогда не будет с ним. Тогда Егор с помощью «виртуальных друзей ВКонтакте» возвращается в прошлое и пытается поменять его так, чтобы быть с Ульяной. На своём пути он повстречает всеми любимых звёзд, сразится в танцевальных батлах и будет выражать эмоции через топовые музыкальные треки последних лет.

Комедийный мюзикл состоит из номеров, которые покажут жизнь учеников обычной российской школы. На каждом её этаже и в каждом классе любой может стать полноценным героем и рассказать свою неповторимую историю о вечных радостях и проблемах молодости, об истинных желаниях и неопределённости, школьной любви и поисках себя, первых шагах во взрослой жизни и разочарованиях. Фильм раскроет и другие сложные темы: буллинг в школе и семье, непонимание родителей и сверстников.

В прошлом году ВКонтакте провела для выпускников школ всей страны онлайн-праздник — в прямом эфире их поздравили топовые блогеры и музыканты. Также свои хиты исполнили Джарахов, Zivert, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Тима Акимов, Люся Чеботина, ANNA ASTI и GAYAZOV$ BROTHER$.