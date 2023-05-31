Кто берет ипотеку? В Дом.РФ составили портрет типичного заемщика

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Чаще всего кредит на покупку жилья оформляют клиенты в возрасте старше 35 лет, которые работают в сферах промышленности, строительства, торговли, образования, медицины. Ипотека наиболее востребована у представителей среднего класса семей, которые без труда могут купить крупную бытовую технику и мебель, но не жилье. У 23% заемщиков в конце 2022 года (именно тогда проводился сбор информации) высокая долговая нагрузка: их платежи по ипотеке составили от 50% совокупного семейного дохода.

«Мы получаем точные данные, которые позволяют выявить закономерности, проанализировать тренды. Например, что возраст заемщика в России повысился, но вместе с тем у них вдвое чаще рождаются дети, чем в среднем по стране, – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. - На основе соцопросов мы оцениваем риски в части спроса, разрабатываем ипотечные продукты и актуальные программы господдержки».

МЕНЕДЖЕРЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

77 % от общего числа получателей ипотечного кредита – это люди с высшим образованием. Как правило они занимают должности специалиста или руководителя среднего звена и заняты в сферах промышленности, строительства, торговли, образования, медицины и др.

Опросы показывают, что по объему потребления, выдача ипотеки преимущественно распределяется в сторону двух групп домохозяйств. Первую составляет «средний класс». Их совокупный семейный доход, как правило, превышает среднедушевые показатели по стране. Чуть менее многочисленную группу (35%) составляют домохозяйства, чьи доходы покрывают лишь затраты на продукты и одежду. И только у 12% ипотечных заемщиков доходы (по их собственной оценке) не позволяют покрывать даже необходимые расходы на жизнь.

СЕМЬЕ - ДОРОГУ

Заемщик – человек семейный. Получатели ипотечных кредитов в 2022 году заводили детей в среднем в два раза чаще, чем все домохозяйства России в целом. Тем не менее, доля заемщиков, не имеющих в составе семьи ни одного ребенка, в прошлом году увеличилась на 5%. Почти половину клиентов ипотечных банков составляют молодые семьи до 35 лет. Однако становится очевидной тенденция на повышение среднего возраста заемщика. За последние пять лет типичный получатель ипотечного кредита «повзрослел» на четыре с половиной года (с 33,2 до 37,8 лет).

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С НАГРУЗКОЙ СПРАВЛЯЮТСЯ

В зависимости от рынка - первичного или вторичного - сумма ипотечного кредита составляет в среднем 5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. В тоже время при покупке новостроек сумма первоначального взноса устойчиво снижается и в большинстве случаев составляет 15-20%. Это, в том числе, обусловлено ростом цен за квадратный метр на первичном рынке. На «вторичке» размер среднего первоначального взноса долгое время остается неизменным – 25-30%. Это говорит нам о необходимости внимательно следить за кредитными рисками в этом сегменте.

Долговая нагрузка на заемщиков в целом распределяется умеренно. Почти две трети из них тратят на обслуживание ипотечного кредита не более 30% семейного дохода (при условии двух работающих членов семьи), а платеж в среднем находится на уровне 26-28 тыс. рублей в месяц. Доля рискованного сегмента - домохозяйств, чьи выплаты по ипотеке превышают половину совокупного семейного дохода – стабильно составляет примерно пятую часть от общего числа заемщиков.

ИНВЕСТОРОВ - МИНИМУМ

Заемщик берет жилье в первую очередь для решения «квартирного вопроса». Только 4% клиентов оформили ипотеку с инвестиционными целями, а 6% приобрели жилье в другом регионе. Показатели демонстрируют, что абсолютное большинство кредитов берутся для улучшения собственных жилищных условий. При этом с момента запуска льготных ипотечных программ постоянно возрастает доля тех, кто приобретает дополнительную недвижимость, в том числе и для своих родственников.

В большинстве случаев ипотеку в 2022 году брали на покупку квартиры. Однако наметилась устойчивая тенденция к увеличению числа ипотечных займов на приобретение частного дома или земельного участка. За пять лет доля таких кредитов выросла в полтора раза – до 12% от общего числа.

Треть кредитов взяты на покупку квартиры в новостройках, оставшиеся - на вторичном рынке. Возросла доля сделок (58%), заключенных на ранних этапах строительства (котлован или возведение стен). Это объясняется постепенным ростом количества домов, возводимых с проектным финансированием и ростом доверия россиян к механизму эскроу счетов. Примечательно, что около половины новых квартир требуют значительного ремонта, так как продаются либо с черновой отделкой, либо и вовсе в формате «голых стен». Это, среди прочего, является одним из аргументов в пользу покупки готового жилья, так как на «вторичке» покупатели, как правило, ограничиваются только косметическим ремонтом.

ЦЕЛЬ – ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ

Заемщики рационально подходят к выплатам по ипотечному займу и сравнивают альтернативные доходности. Треть из них стремится закрыть ипотеку заблаговременно – в ближайшие 3-5 лет. Основная мотивация – сэкономить на платежах и избавится от долга. При этом желание досрочно погасить ипотеку прямо пропорционально ставке, по которой получен кредит. Среди заемщиков, взявших ипотеку по рыночным ставкам, доля желающих погасить её досрочно в два раза выше, чем среди тех, кто оформил кредит на льготных условиях. Используются различные стратегии: треть планирует досрочные выплаты благодаря подработкам, другие рассчитывают на премии или прибавки к зарплате, кто-то полагается на помощь со стороны (работодателя, родственников), продажу имущества и др.

КАК ВЫБИРАЮТ БАНК?

Заемщик выбирает тщательно. Информацию об ипотеке заемщики предпочитают искать на профессиональных ресурсах и сайтах застройщиков, либо обращаются за экспертной консультацией. При выборе конкретной программы, как правило, рассматриваются предложения двух-трех банков. На окончательный выбор чаще всего влияют три показателя: надежность кредитного учреждения, характеристика ипотечного продукта и наличие зарплатной карты в банке. Значение последнего в последние годы увеличивается, так как банки предоставляют скидки зарплатным клиентам. Растет и доля заемщиков, положительно относящихся к оформлению ипотеки онлайн – 73% среди всех опрошенных.