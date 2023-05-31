Губернатор Сергей Цивилев: «Мы хотим объединить большую армию IT-специалистов нашей страны – тех, кто готов дерзать, искать новые интересные решения»

Губернатор Сергей Цивилев с участниками молодежного образовательного форума «Шерегеш». Фото: Telegram-канал Сергея Цивилева.

В Кузбассе 31 мая открылся молодежный образовательный форум «Шерегеш». На территории горнолыжного курорта собрались около 300 участников - молодые программисты, дизайнеры, графические художники, тревел-блогеры, активисты Российского движения детей и молодежи из разных регионов страны.

Форум «Шерегеш» входит в линейку платформы «Росмолодежь.События», его главная цель - вовлечение талантливых специалистов в разработку цифровых продуктов для развития туризма в Сибири.

«Мы хотим объединить большую армию IT-специалистов нашей страны – тех, кто готов дерзать, искать новые интересные решения. Форум дает возможность проявить себя, раскрыть таланты, найти друзей и партнеров. Мы делаем все, чтобы каждый житель Кузбасса развивался здесь в той сфере, в которой он хочет добиваться самых высоких результатов. И мы с удовольствием готовы принимать гостей, разделяющих наши взгляды», – рассказал на открытии форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Главным итогом мероприятия, собравшего со всей страны IT-специалистов от 18 до 35 лет, станет создание метапоисковика «Родная Сибирь». Благодаря такому сервису пользователи смогут сами выстраивать цифровые маршруты для изучения регионов нашей страны и совершать виртуальные путешествия, посещая туристические, культурные и исторические достопримечательности.

«Эффективная организация работы с молодёжью является обязательным условием для устойчивого развития нашей страны. Сегодня необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы молодые люди оставались жить в Сибири, чувствовали себя здесь уверенно и комфортно, создавали семьи и рожали детей. Уверен, сообща мы сможем выработать меры для решения этой первостепенной задачи», - отметил полномочный представитель Президента России в СФО Анатолий Серышев.

Форум продлится до 2 июня, его участников ждет насыщенная и разнообразная программа. Работа будет идти по пяти образовательным маршрутам: «Проектирование в разработке digital-продуктов», «Современные разработчики», «Информационный дизайн», «Гейм-дизайн и программирование», «Блогинг и медиа». У каждого участника будет возможность пройти IT-тропу, составленную из нескольких интерактивных локаций: фотозоны для создания туристического контента, объекта «Мета-код», а также площадки, на которой искусственный интеллект рассказывает легенды Шерегеша.

Кроме того, молодые люди будут участвовать в добрых делах вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ. На форуме проходит акция «Корзина добра» со сбором

гуманитарной помощи жителям Горловки, работают интерактивные площадки Росмолодежи, «Движения Первых» и научно-образовательного центра «Кузбасс». Участников ждут разнообразные творческие и спортивные активности, в том числе йога на свежем воздухе и экскурсии. Образовательная программа включает в себя встречи с экспертами по личному бренду и цифровому следу.

В день открытия на площадке форума прошло заседание Экспертно-консультативного совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента России в СФО Анатолии Серышеве. Участие в нем приняли губернатор Сергей Цивилев, помощник полпреда Президента РФ в СФО Дмитрий Колозин, заместитель председателя Совета Ассоциации волонтерских центров Константин Слюсарь, а также представители органов власти, молодежных и образовательных организаций.

Глава Кузбасса подчеркнул: сегодня для молодежи открыты все пути, и главная задача – помочь школьникам и студентам реализовать свой потенциал.

«Молодежь – это наше будущее. И одна из основных задач – сделать так, чтобы в любом городе страны, в том числе в Сибири, молодые люди имели всесторонние возможности для развития и самореализации. Ведь сегодняшним школьникам и студентам в дальнейшем предстоит управлять страной. Как показывают последние события, молодежь должна быть воспитана на наших традициях, истории, героических примерах», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Участники совета обсудили новые форматы патриотического воспитания и поддержку волонтерского движения в регионах Сибири. По мнению экспертов, для эффективной работы с молодежью необходим комплексный подход, сочетающий духовно-нравственные, патриотические, исторические, культурные и познавательные направления.