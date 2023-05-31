К полумарафону «Забег.РФ» в этом году присоединяться космонавты

Маршруты для полумарафона выбирают самые зрелищные. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

4 июня пройдет всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Семь лет назад все начиналось со стартов в семи городах. Теперь же их несколько десятков. В том числе присоединились пять зарубежных стран, поэтому забег стал международным. В иностранных государствах он проходит под названием OneRun.

— Ведем переговоры с еще как минимум шестью государствами, которые хотели бы присоединиться. Думаю, скоро выйдем на другие континенты — Африка, Латинская Америка. В этом году у нас рекорд по участникам — более 160 тысяч человек. Самая популярная дистанция — 5 км. Часто ее выбирают люди, которые бегут первый раз, — рассказала руководитель оргкомитета «Забег.РФ» Ксения Шойгу.

Маршруты для полумарафона выбирают самые зрелищные. Так в Москве побегут от Кремля вдоль набережных и до самого «Москва-Сити». В Питере — по набережным вокруг Заячьего острова. Трассы проложены по автодорогам, движение для машин закроют.

Дистанции сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов. То есть трассы были измерены экспертами. Это позволяет участникам зарегистрировать свой личный рекорд максимально точно.

В Минспорте благосклонны к начинанию — поддерживают. В регионах даже местные министры и аппараты выходят на старт.

— Так и должен выглядеть массовый спорт, — прокомментировал директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов подготовку забега. — Всем видам спорта нужно учиться так привлекать людей в массовый спорт. Важно не только провести, но и правильно показать. Чтобы люди начали задавать вопросы себе: «Почему я не готовился а забегу, почему не пробежал?»

В этом году к полумарафону присоединяться и в космосе.

— Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев выразили желание участвовать в забеге непосредственно на МКС. Мы передали им флаг полумарафона и стартовые номера. Из космоса прозвучит команда: «Стартуем!» и после этого побежит вся страна, — сообщила Ксения Шойгу.

Бегать космонавты, конечно, будут не по станции — невесомость не позволяет. На МКС есть специальные беговые дорожки с фиксаторами.

— Без физической подготовки полеты в космос просто невозможны. Поэтому каждый день мы бегаем. Техника позволяет отслеживать докторам, кто сколько пробежал, с какими нагрузками. Филонить не получится, — прокомментировал начинание бывших коллег Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

КОНКРЕТНО

Как принять участие

Нужна предварительная запись на конкретную дистанцию (1,5, 10 или 21,1 км) на сайте забег.рф. Участие платное 1500 — 3000 руб. (в зависимости от дистанции, указаны цены для Москвы в регионах могут отличаться). В стоимость входит пакет участника: футболка, медаль финишера, номер участника с чипом и подарки от партнеров.

В части городов «Забег.РФ» пройдет онлайн. Атлет может сам выбирать место и дистанцию, преодолеть ее, а затем загрузить трек маршрута на сайт полумарафона. Тут цена участия единая — 1300 руб.

В городах, в которых «Забег.РФ» проходит в обычном формате, участникам доступны раздевалки, камеры хранения, напитки и легкие закуски. Для получения стартового пакета обязательно нужно предъявить медсправку для допуска к спортивным мероприятиям. Ее можно получить в поликлинике или в частном медцентре.