Свободные планировки отходят на второй план: покупатели все чаще выбирают авторские форматы квартир

ЖК «Римский»

Покупка жилья - вопрос ответственный, и чтобы будущие квадратные метры действительно радовали, нужно учесть немало деталей. идеальный вариант, когда сходятся желания и возможности. Такой дом должен отражать характер своего владельца. Кому-то по душе новостройки на самых оживленных улицах Москвы, чтобы чувствовать пульс города, а кто-то давно устал от суеты и хочет оказаться ближе к природе. Но частный дом – отдельный лот и решиться на его покупку готов далеко не каждый, поэтому формат «дом у леса» пользуется все большей популярностью.

Спрос на такие предложения стал стремительно расти с приходом пандемии. Оказавшись на удаленке, жители многоэтажек на себе ощутили «прелести» жизни в закрытом пространстве: короткие прогулки в сквериках у дома, где нос к носу сталкиваешься с окружающими. Тем, кто имел в шаговой доступности лесной массив, повезло больше, время прогулок увеличивалось, а шансы встретиться с другими людьми снижались. Все-таки территория вокруг дома – это немаловажный фактор.

В разрезе покупки жилья мы привыкли смотреть на наличие рядом магазинов и спортзалов, школ и детских садов, автобусов и метро. Но не менее важно оценить еще один параметр который будет непосредственно отвечать за комфорт или его отсутствие - это планировочные решения в квартире.

Совсем не свободна

Последние годы пометки «квартиры со свободными планировками» имеются на всех буклетах и считаются плюсом. Бытует мнение, что такой вариант позволяет владельцу жилья реализовать любую идею – ограничение только в фантазии и бюджете. Никаких лишних стен, которые придется переносить, а еще нет необходимости платить за неиспользуемые квадратные метры в готовых решениях, если условная кладовая не нужна.

Это, безусловно, удобно, но есть одно «но». Такое жилье чаще всего встречается в форматах бизнес и элитного жилья. В эконом-классе такое редкость, в комфорте встречается чаще. Но стоит ли гнаться за свободными планировками, ведь если разобраться, их отсутствие вовсе не минус, а плюс.

Вот маленькая деталь, которую нужно учесть при желании купить недвижимость «свободной планировки»: структура внутренних перегородок каждой квартиры изначально определена застройщиком на стадии проектирования, зафиксирована в соответствующих планах и других элементах архитектурно-проектной документации, и, конечно же, согласована в нужных органах до начала застройки.

Так что, поставив стены по своему усмотрению, собственнику никак не удастся избежать процедуры согласования перепланировки.

Это часто становится неприятным сюрпризом и дополнительными заботами для жильцов. Вектор интереса покупателей смещается на уже готовые, но нестандартные планировочные решения, и застройщики, быстро подстраиваясь под запросы, готовы их предложить.

Реальность такова, что в некоторых новостройках комфорт-класса есть возможность предоставить покупателю столько планировочных решений, что необходимости в свободных, по сути нет.

На любой вкус и цвет

На рынке можно найти немало таких примеров, мы остановимся на двух, где, на наш взгляд, линейка планировок одна из самых широких. И вот тому подтверждение. ЖК «Датский квартал» от ГК ФСК предлагает покупателям 90 (!) видов классических и авторских планировок квартир. Комплекс имеет статус «комфорт+», что означает повышенные требования к качеству строительства и включение в проект ряда опций, соответствующих жилью бизнес-класса при сохранении демократичной цены.

ЖК «Датский квартал»

Площади квартир варьируются от 26 до 118 кв. метров. И все это в атмосфере скандинавского хюгге. Дословного перевода у этого понятия нет, но можно смело обозначить его как ощущение уюта, тепла, покоя и гармонии у себя дома. А уют начинается как раз с продуманной планировки и над этим вопросом архитекторы действительно поработали на отлично. Североевропейский подход к архитектуре и дизайну прослеживается в деталях: элегантный минимализм, природные цвета и натуральные материалы — на этом построена концепция ЖК, разработанная ведущим архитектурным бюро «Остоженка».

В небольших студиях, например, имеется по два окна, да и пеналом их не назовешь. Встречаются даже варианты с балконом, выход на который из кухонной зоны. А за счет второго окна появляется возможность изолировать спальню. Такой вариант обойдется в 6,6 млн рублей.

Метраж «однушек» стартует от 33 кв.м. Варианты планировок от классических, до единичных: может быть ниша или два санузла.

В евродвушках, помимо распашной и линейной планировки, можно найти вариант с двумя окнами в зоне кухня-гостиная. Так что даже 45 кв. метров могут стать полноценной двушкой.

В поворотных секциях представлены двух- и трехкомнатные квартиры асимметричной планировки. Широкий угол в одной из комнат дает возможность сделать дополнительное окно, поэтому такие лоты будут очень светлыми.

Асимметричные евротрешки выходят на две, в угловых вариантах — на три стороны света. Получается круговой обзор, что очень удобно, а ценник на них стартует от 15 млн рублей.

А, например, в ЖК «Римский» планировочных решений более ста! Форматы от классических до авторских, делающих каждый квадратный метр по-настоящему функциональным.

Такое разнообразие вариаций – заслуга современной технологии монолитного строительства., есть возможность выстраивать квартиры с увеличенной высотой потолков, двухуровневые варианты, квартиры с террасой и не только.

Ценник здесь на студии стартует от 6,7 млн рублей, а четырехкомнатные квартиры обойдутся в 17,5 млн.

Интерес к «римскому кварталу» особый. В домах, которые сданы, свободных объектов от застройщика уже нет – все разобрали еще на этапе строительства. И неудивительно, дворы без машин, близость леса и стилистика небольшого итальянского городка – все это делает ЖК маленькой Европой в Подмосковье.

Оба проекта находятся в непосредственной близости от Москвы: добраться из ЖК «Датский квартал» до метро «Алтуфьево», «Медведково» или «Бибирево» можно всего за 15 минут.

Такое же время займет дорога до метро «Домодедовская» и «Марьино» из ЖК.

А дорога от МКАД до дома составит не более пяти минут. И, согласитесь, приятно после суетного рабочего дня оказаться в своей маленькой Италии с уютными кафешками или погрузиться в скандинавскую атмосферу единения с природой. В шумном мегаполисе нам всем так не хватает того самого хюгге.