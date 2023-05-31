Запад признал легитимность атак беспилотниками по Москве, но не понял, что оправдал такие же удары по нему самому

Великобритания посчитала "легитимным" атаку украинских беспилотников на московские многоэтажки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все же поразительно, насколько упертость Запада мешает ему осознавать последствия своих действий и слов. Они до сих пор пребывают в уверенности, что их "Юпитеру" позволено все, а остальным "быкам" лишь то, что они соизволят дозволить. Недавний урок с понижением китайским рейтинговым агентством суверенного кредитного рейтинга США их также ничему не научил. С особой четкостью это было продемонстрировано ими самими после попытки атаки Москвы беспилотниками, которую организовали украинские спецслужбы.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в вторник на пресс-конференции изрек нечто неподобающее дипломату. Как будто брал уроки у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

- Украина имеет легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину, - объяснил Клеверли.

Все аж присели, но тут со словами: "Подержите мое пиво с ливерной колбасой", - на следующий день под свет софитов вышел представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, Германия признает легитимность украинских ударов по Москве, в частности, и по остальной России, вообще, но только при одном условии. Эти удары должны наноситься не полученным от Запада оружием, а быть произведенными исключительно на самой Украине. Западными вооружениями Киев должен защищать исключительно "украинскую территорию". И тогда, мол, все – зер гут (очень хорошо). При этом, Хебештрайт авторитетно заявил, что, как юрист, оценивает все происходящее только с точки зрения международного права

- Я дал оценку не собственно атаке беспилотников на Москву, но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными, - заверил представитель правительства ФРГ.

Наверное, оговорился, потому что право на Западе давно подменено правилами, которые они сами придумали для остальных, а сами живут, как им захочется.

Британский дипломат и немецкий юрист-международник на государственной службе вряд ли поняли, что они сказали. Ведь по их же логике Россия полном соответствии с нормами международного права имеет это самое право применить силу и ударить по транспорту, перевозящему западные вооружения, чтобы предотвратить тот ущерб, который будет этими вооружениями нанесен. Причем, при таком ударе "проецировать силу" не только на собственной территории, но и на территориях других стран. Например, по заводу в ФРГ, который клепает танки "Леопард". Или по производству крылатых ракет "Сторм Шедоу" в Великобритании. Конечно-конечно, мы будем бить по ним, если до этого дойдет, исключительно оружием собственного российского производства. Чтобы международное право не имело возможности считать такие удары нелегитимными и признало их легитимность высшей пробы. Про то, что "проецирование силы" может быть не только по зоне конфликта они не задумываются. Вернее, считают, что это работает только в одну сторону.

На этом фоне редкостно и сказочно здравомыслящие и разумные слова прозвучали из Вашингтона.

- Мы видели новости и, конечно же, собираем информацию о том, что произошло, чтобы получить более полное представление и внести некоторую ясность в то, что произошло. Но я могу говорить об этом в более общем плане. Как вы знаете и вообще — мы уже говорили об этом ранее — мы не поддерживаем теракты внутри России. Мы очень четко об этом заявили, - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.

Вот эти ребята все прекрасно понимают и не хотят, чтобы по ним хоть что-то прилетало, вне зависимости, легитимно или не очень. В отличие от британца и немца. В Вашингтоне, наверное, уже смогли осознать и что эта дорога с двусторонним движением, и что Владимир Путин не тот человек, который не сможет решиться на кардинальные шаги. Да, он долго будет пытаться отговаривать, не желая обострять, предлагать альтернативы, потому что всегда настроен на разумность оппонентов, он будет обращаться к их голосу разума, но когда окончательно убедится, что ни голосом, ни разумом в тех головах и не пахнет, он не откажется от единственно возможного решения.

И примет его.

Не сомневайтесь. Так ведь уже было. И будь у западников память подольше, чем у аквариумных золотых рыбок, они бы это не забыли. Но, увы, они сейчас ориентируются на "деда на перфокартах" и с Альцгеймером, который забывает откуда он входил, чтобы выйти.

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