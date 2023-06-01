Любвеобильная Саманта Джонс вернется в продолжении «Секса в большом городе». В этом году актрисе исполнится 67 лет

Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс во втором сезоне продолжения сериала "Секс в большом городе" Фото: кадр из фильма

Мало кто мог подумать, что комедийная драма «И просто так» — продолжение «Секса в большом городе» — станет самой просматриваемой премьерой за всю историю существования HBO Max. Первые две серии мини-сериала, вышедшие зимой 2021 года заняли первое и второе место в рейтинге самых популярных шоу на стриминге.

Фото: кадр из фильма

Смотреть на постаревших Сару Джессику Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтию Никсон (Миранда Хоббс) в образе героинь, спустя 20 лет после оригинального «СВБГ» собрались десятки миллионов человек (в отличие от спецэпизода «Друзей»). И, конечно, продюсеры вцепились за идею продолжения проекта.

После десяти серий «И просто так» HBO заявил, что второму сезону быть. Основная интрига держалась вокруг фигуры Ким Кэтролл (в сериале — Саманта Джонс), которая, очевидно, не смогла договориться по деньгам с продюсерами шоу и в первом сезоне отсутствовала. Замена нашлась быстро — вместо нее в проект ввели двух новых персонажей, соответствующих гендерной разнарядке: азиатку и афроамериканку.

Но чем дальше, тем больше создатели сиквела понимали — без похотливой Саманты не то. И вот, Variety написал о том, что 66-летнюю Саманту Джонс все же сняли. Правда, в микроэпизоде — буквально на мгновение. Но все же! То ли из-за невысокого гонорара, то ли из-за испорченных отношений с коллегами по проекту (ну, вы знаете эту женскую дружбу, показанную в «Сексе в большом городе») Джонс снималась автономно, без участия главных звезд сериала. Ее сцену отработали в Нью-Йорке 22 марта. С чем будет связано появление героини — конечно, великая тайна.

Фото: СОЦСЕТИ

Зато известно, что новые серии проекта «И просто так» выходят в июне. Помимо Саманты в проект вернется и Эйдан Шоу (Джон Корбетт), некогда большая любовь Кэрри Брэдшоу (изменила ему с Мистером Бигом, после чего расстались).

Фото: кадр из фильма

Судя по трейлеру, зрители увидят продолжение романа Миранды (Синтии Никсон) с радиоведущей Че Диас (Сарой Рамирез) и перипетии в отношениях других героев. К примеру, Шарлотта Йорк Голденблатт (Кристин Дэвис) переживает за повзрослевшую дочь Лили (Кэти Энг), которая неожиданно сообщает, что готова...потерять девственность.