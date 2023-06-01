Россияне страхуют свои дома от терактов и диверсий: Во сколько это обойдется и как получить выплату

После прилета беспилотников в черту Москвы, страховой от теракта стали интересоваться и физические лица. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России растет спрос на страхование от терактов и диверсий. В основном такие полисы приобретают корпоративные клиенты. Им нужно застраховать заводы, фабрики и прочие важные объекты. Рост составляет около 30 – 40%, если сравнивать с прошлым годом. При этом после прилета беспилотников в черту Москвы, страховой от теракта стали интересоваться и физические лица. Сколько стоит такой полис? И можно ли его купить в принципе? Об этом KP.RU рассказал Александр Гульченко, председатель Наблюдательного совета Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП).

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Александр, можно ли застраховать свою квартиру или дом от теракта или диверсии?

- Страхование от терроризма работает во всем мире. В этом нет ничего сложного. В 2001 году был организован Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП). Это добровольный союз страховщиков. Он предоставляет услуги по страхованию рисков терроризма, диверсий. В пул входит 23 страховые компании. К любой из них можно обратиться и получить эту услугу.

- Как это происходит?

- Когда человек страхует квартиру или дачу от огня, пожара, залива, надо просто попросить своего агента добавить риск страхования от терактов. Это очень просто. Страховщик возьмет за это небольшую дополнительную премию. Усредненно – до 0,5% от стоимости имущества.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это везде? Или в приграничных территориях по-другому?

- С приграничными территориями в плане тарифов сложнее. Там, по сути, идут военные действия. Поэтому страховщик может и взять время на подсчет премии, и отказать. Это нужно понимать.

- По поводу выплат. Случился, допустим, прилет беспилотника в дом или квартиру. Что делать пострадавшему?

- Если это классифицировали как теракт (205 статья УК) или диверсия (статья 281 УК), страховой компании этого достаточно. Клиент собирает стандартный пакет документов. И получает выплату. Но обычное страхование от ЧП (пожара, взрыва и т.д.) в данном случае не подойдет. Важно, чтобы в договоре страхования был риск терроризма и диверсии (они обычно идут через запятую) и клиент за него заплатил. Если его нет в вашем полисе, его стоит добавить.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- А страховые случаи уже были?

- Клиенты – физические лица пока не настолько активны, но звонки идут. Раньше этот риск был не очень востребованным. Но теперь какое-то время мы вынуждены будем с этим пожить. С момента начала СВО возросло количество обращений со стороны предприятий. Там более развита страховая культура. И несколько страховых случаев уже было. В частности, на нефтебазах и ж/д путях.