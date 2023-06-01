Зеленский начал угрожать Западным кураторам. Но скоро его поставят обратно – на колени

Владимир Зеленский не хотел ехать в Кишинев на саммит "Европейского политического сообщества" Фото: REUTERS

По Киеву расползаются слухи, что Володымыр Зеленский, президент (пока еще) Украины, очень не хотел ехать в Кишинев на саммит "Европейского политического сообщества", причем, сразу по нескольким причинам. Кому захочется придумывать разные ответы на вопрос: "Как развивается ваше контрнаступление?" И что тут отвечать: Сам дурак, что ли? Ведь другого ответа нет.

Во-вторых, Зеленский везде привык быть гвоздем программы, намбе ван, звездой арены и т.д. А тут явно главной будет мелкая и худая Майя Санду – хозяйка саммита. Вокруг которой станут виться гости, что будут уговаривать ее ввязаться в провокацию в Приднестровье. Зеленский поневоле выводится на вторые роли, с чем его артистическая натура не желает мириться. Но пришлось ехать, потому как британцы надавили. А еще Зеленский начал понимать, что его держат на крючке и трясут перед носом морковкой, которую ему так и не дадут. Как говорится, не в этой жизни.

О чем он и заявил публично, горестно вздыхая.

- Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что мне приходится выражать это разочарование здесь, как от имени солдат, которые борются за свободу, так и от имени нашего народа, - объявил он, не получив того, чего желал. А желал он, как всегда приглашения или твердых гарантий вступления в НАТО и ЕС.

Поразительные все же люди находятся в Киеве у власти. В начале мая Зеленский после переговоров с премьер-министрами Бельгии и Нидерландов на пресс-конференции уже признавал, что Украине не стоит заикаться о вступлении в НАТО, по крайней мере, до установления мира в отношениях с Москвой. Но прошло каких-то 3-4 недели, и он снова бодрячком, вновь на что-то надеется, чтобы что? Чтобы в очередной раз разочароваться.

А ведь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк так красочно на днях расписывал привлекательность украинской победы, приглашая, словно на дегустацию в ресторане.

- Лучшая инвестиция сегодня, и не только американская, в безопасность — это инвестиция в полную и безоговорочную победу Украины. Как символ того, что демократии гораздо сильнее агрессивного авторитарного мракобесия, особенно российского типа, - вещал Подоляк. - Это еще и вложение в окончательное обнуление репутации России и прочих сопутствующих мифов, будто у нее современная армия, военно-промышленный комплекс, экономика, история, политическая элита, в резком сокращении присутствия российской коррумпированной политики на глобальном рынке, в возврате к международному праву для глобального мира. Меньше "русского пафоса" - больше стабильности, предсказуемости и комфорта в мире.

Заманивал, гипнотизировал словами, но так и не заманил. Мифы оказались вовсе и не про русское оружие, а про американские вооружения, а что касается коррумпированной политики, то весь мир давно уразумел, что украинцы здесь делят первое место с американцами. Не зря в Нью-Йорке про Зеленского на уличных экранах разместили рекламу, что они "герцог мира" (для тех, кто не в курсе, напомню, что одно слово там PEACE, а другое DUKE).

И так Зеленский расстроился, что его публика не полюбила, не заценила и не аплодирует, а он ведь, как всегда, явился туда, где все в костюмах, в своем любимом наборе одежды из секонд-хенда "я к вам приехал прямо из окопа", что, как передают осведомленные источники, он даже пригрозил собравшимся.

- Владимир Зеленский дал понять лидерам стран НАТО, что он не посетит июльский саммит в Вильнюсе, если не будет предоставлена дорожная карта по вступлению Киева в альянс, - сообщила со ссылкой на свои источники газета Financial Times.

Вот ведь какой грозный. Нашел, чем напугать. Явишься, Володымыр, как миленький, будешь стоять на коленях, вылизывать ботинки и просить побольше зброи и денег.