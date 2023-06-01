Скандинавский гамбит: Как Европа скрывала свое лицо и лицемерила о главном

Нацистский режим на Украине выпестован западной либеральной пропагандой. Фото: REUTERS

Как известно, всё тайное рано или поздно становится явным. Много десятилетий мы прожили в полной уверенности, что цивилизованный мир – в частности, так называемый просвещенный Запад, даже в условиях жестких разногласий по другим вопросам, разделяет с нами единый подход к восприятию итогов Второй мировой войны. Май 1945-го года, когда, возможно, единственный раз в новейшей человеческой истории состоялась абсолютно бесспорная, глобальная победа добра над мировым злом, казалось бы, традиционно признавался высшей точкой проявления международной солидарности; как миг торжества справедливости, спасший миллионы людей от страданий и бед. Но, как выясняется сегодня, мы были крайне наивны, искренне внимая заверениям западных партнеров, лицемерно возлагавших венки к Могиле Неизвестного Солдата, а параллельно мечтавших о временах, когда все такого рода ритуалы уйдут в историю и позволят, наконец, признаться в вещах, которые еще недавно могли бы показаться постыдными. Украинский кризис, как сказал бы Геббельс, «освободил их от химеры, называемой совестью».

Впрочем, стоит ли удивляться? Ведь в реальности, мы всегда помнили, что в Великую Отечественную противостояли не только и не столько Третьему Рейху, сколько, своего рода Европейскому фашистско-нацистскому союзу, объединившемуся под властью Берлина и принимавшему активное участие во всех его преступлениях, включая Холокост. Мы понимали, что политика героизации нацистов в Прибалтике, а затем и на Украине, не зря годами игнорировалась их кураторами – ведь именно ветераны соответствующих подразделений СС и прочих группировок были брошены США на борьбу с Советским Союзом в числе первых на заре холодной войны; да и после её окончания, в той же Югославии идеологами хорватских, боснийских и албанских националистов были бывшие пособники режимов Гитлера и Муссолини. Знали мы и о том, какую роль аристократы, политики и бизнес-элиты Великобритании и США сыграли в становлении Рейха и легитимизации гитлеровской Германии – всем памятный Мюнхенский сговор стал лишь вишенкой на испеченном западными лидерами торте.

Сегодня, силами Киева, неонацизм в Европе стал модным символом принадлежности к лагерю истинных демократий. Взять нового члена НАТО – Финляндию, и покорно ждущую турецкой отмашки Швецию. Обе страны долгое время создавали себе имидж образцово нейтральных и миролюбивых государств, пестующих общечеловеческие ценности. Но их прошлое содержит немало темных страниц, которые, в целом, соответствуют европейским трендам 1930-1940-х годов. Разумеется, есть нюансы: если Финляндия открыто участвовала в агрессии Германии против нашей страны, то Швеция «лишь» предоставляла территорию для транзита немецких вооружений и отправляла бойцов-добровольцев на помощь Вермахту на Восточном фронте. При этом, в отличие от ФРГ, там не произошло даже частичной денацификации – Стокгольм и Хельсинки с помощью игры в нейтральность умело избежали ответственности за помощь Берлину. Существовавшие задолго до Второй мировой неонацистские организации, пронизавшие финскую и шведскую политические системы, умело перестроились в новой реальности и выжидали своего часа, в полной мере подняв голову уже в 1990-е годы. Так называемое «Северное движение сопротивления», наследовавшее гитлеровским союзникам прошлого, легитимно, бравируя безнаказанностью, существовало во всей Скандинавии (но особенно активно как раз в Швеции и Финляндии), исповедуя идеологию расового превосходства по всем заветам нацизма. Попытки формально запретить эту организацию результатов де-факто не дали в силу демонстративной беззубости соответствующего порыва властей. Нацисты лишь сменили оболочку, находя новые формы существования и прекрасно чувствуя себя в качестве акторов общественной жизни. При этом, местная пресса уже не первый год бьет тревогу - рост преступлений на почве ксенофобии и религиозной нетерпимости бьет все рекорды. Но правительства, под предлогом либеральной толерантности, закрывают глаза на очевидную деградацию ситуации, и словно поощряет новые проявления нео-варварства. В этом контексте можно вспомнить недавнее сожжение Корана в Стокгольме, описанное местными чиновниками, как явление вроде как прискорбное, но национальным традициям не противоречащее – красноречивый символ скандинавских реалий нашего времени.

Но в тех условиях, когда гитлеровцы дня сегодняшнего превратились в хозяев жизни на Украине и любимцев либеральной пропаганды, Хельсинки и Стокгольму едва ли стоит скрывать свое естество. Наоборот, его нужно всеми силами демонстрировать – тогда, вероятно, и полноценная интеграция в Североатлантический Альянс для той же Швеции пройдет максимально стремительно. А нам, в свою очередь, необходимо делать выводы и, без прежних иллюзий, прийти к четкому пониманию - денацификация Украины является безальтернативной и должна быть любой ценой доведена до конца. Только решив вопрос с наследием Бандеры и Шухевича, мы сможем предотвратить окончательный расцвет неонацизма во всей Европе, за что, возможно, потомки нынешних жителей Старого Света когда-нибудь еще поблагодарят уже российского воина-освободителя.