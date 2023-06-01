На вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга открылась выставка «Бизнес в объективе»

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге открылась юбилейная фотовыставка ПСБ «Бизнес в объективе». Выставка проводится уже в пятый раз и традиционно приурочена к Петербургскому международному экономическому форуму, который в этом году пройдет с 14 по 17 июня.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Бизнес в объективе» - это часть программы поддержки предпринимателей «ПСБ для МСБ». Задача проекта - дать бизнесменам дополнительные возможности для привлечения клиентов. За время действия проекта в нем приняло участие несколько сотен предпринимателей, которые живут и работают во всех регионах страны: от Владивостока до Калининграда. Партнерами проекта выступают «Опора России», Общественная палата, Фонд развития промышленности и бизнес-школа «Сколково».

Интересно, что фотографии на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга подбирались по зеркальному принципу. Так, на Ленинградском вокзале в Москве размещены фотографии 24 предпринимателей из Санкт-Петербурга. А на Московском вокзале в северной столице - фото-истории 20 московских бизнесменов. Героями фоторабот стали клиенты ПСБ, работающие в сегменте малого и среднего бизнеса. Важно, что свое дело они создали с нуля, причем, совершенно в разных отраслях. Среди них те, кто производят продукты питания, одежду, мебель, оказывают медицинские и логистические услуги, управляют салонами красоты и автосервисами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- С помощью нашего проекта «Бизнес в объективе» мы не только рассказываем об историях бизнес-успеха, но и стремимся мотивировать начинающих предпринимателей, а также тех, кто давно хотел ими стать, но для запуска бизнеса не хватает решимости, уверенно двигаться вперед, - рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

По ее словам, размещение фотографий на вокзалах, связывающих два деловых центра России, имеет и социальное значение.

- ПСБ привлекает внимание широкой аудитории к неоценимой роли предпринимательской инициативы в развитии страны, так как малый и средний бизнес работает практически во всех сферах повседневной жизни, делая ее удобной и интересной, - говорит Вера Подгузова.