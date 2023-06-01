Ученые: при внезапной остановке сердца вне больницы выживет в лучшем случае каждый десятый

Если у человека произошла внезапная остановка сердца вне стен больницы, то выживает около 7,6% пациентов. Фото: Shutterstock

Если у человека произошла внезапная остановка сердца вне стен больницы - на улице, в метро или любом другом месте, то выживает около 7,6% пациентов. Если же потерявшему сознание начинают оказывать первую помощь - делают непрямой массаж сердца, то сохранить жизнь удается в среднем каждому десятому. Такие данные приводит американский портал медицинских новостей NPR Health со ссылкой на обзор 79 исследований с участием почти 150 000 пациентов. Авторы статьи задаются вопросом: насколько вообще эффективна сердечно-легочная реанимация (СЛР)? И описывают пугающие «побочные реакции» непрямого массажа сердца: переломы ребер, грудины, разрывы печени и легочные кровотечения. Из-за травм, полученных при СЛР, часть выживших пациентов, особенно старшего возраста, вообще жалеют, что получили такую помощь. И даже заявляют, что «предпочли бы умереть естественным путем», сообщается в публикации.

- Благодаря тому, что им была проведена сердечно-легочная реанимация, эти люди и рассказывают о своих впечатлениях. Они живы - в отличие от тех, кто оказался без помощи и уже никогда никому ничего не скажет, - отмечает главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России по Центральному федеральному округу, кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин. Мы поговорили с экспертом о том, какие результаты на самом деле дает СЛР, почему люди зачастую не решаются делать непрямой массаж сердца и как научиться проводить такие манипуляции.

ПОЧЕМУ ВЫЖИВАЕТ ТАК МАЛО ЛЮДЕЙ

- Геннадий, если верить приведенным цифрам, то непрямой массаж сердца увеличивает выживаемость всего на 2,4%. Почему так мало?

- Во-первых, нужно разбираться, как это подсчитывали. В каком возрасте и состоянии были пациенты? Какая квалификация была у людей, проводивших СЛР? Как быстро потом приехала Скорая? Нюансов масса. Скажем, если брали в расчет преимущественно тяжелых больных преклонного возраста с сердечной недостаточностью, то цифра выживаемости будет одна. Если более молодых людей с меньшим «стажем» заболеваний - совсем другая ситуация.

Во-вторых, нужно понимать, что СЛР это по сути кульминация всей системы первой помощи. Крайняя мера, которая применяется, когда произошло самое страшное, что может быть - остановка сердца. Вариантов здесь всего два: либо человек умрет, либо ему сохранят жизнь. После непрямого массажа сердца выживаемость в любом случае возрастает. Если есть хоть какой-то шанс спасти пациента, то это точно стоит делать.

Что касается травмирования при СЛР, то сломанные ребра, синяки и кровоподтеки достаточно стандартное осложнение реанимационных действий. Но, по-моему, лучше жаловаться на такую «побочку», чем безмолвно уйти на тот свет.

Вообще же, чтобы выживаемость при остановке сердца была выше, нужно повышать готовность и способность людей оказывать первую помощь, подчеркивает Геннадий Неудахин. А сейчас с этим серьезные проблемы.

НЕ УМЕЕМ ИЛИ НЕ ХОТИМ?

- Наблюдения показывают, что только около 1% нашего населения готовы провести непрямой массаж сердца с искусственным дыханием, если человеку стало плохо в общественном месте, - рассказывает эксперт.

- Люди не умеют или не хотят?

- Зачастую и то, и другое. Кроме нехватки знаний о технике выполнения сердечно-легочной реанимации, есть серьезные проблемы морально-этического характера. Лишь небольшая часть очевидцев не пройдет мимо лежащего на улице человека и начнет оказывать первую помощь. Научить алгоритму СЛР, «30 раз надавить и два раза вдохнуть», гораздо проще. Это сможет сделать человек любого уровня физического и интеллектуального развития. А вот привить сострадание, психологическую готовность намного сложнее. Для этого нужно очень качественное обучение, в ходе которого не только отрабатывается техника, но и меняется мировоззрение человека, его отношение к окружающим.

- Многие скажут: мы просто не умеем, боимся сделать еще хуже. Непрямой массаж сердца это же не воды дать попить. А как научиться? Всем доступны ролики в интернете, например. Если их насмотреться, то можно первую помощь оказывать?

- Я бы сравнил это с вождением автомобиля с автоматической коробкой передач. Ничего сложного - завел, нажал на педаль и поехал. Можно научиться по видео-пособию? Наверное, можно. Но на практике ошибок будет предостаточно, а их цена может оказаться очень высокой.

- То есть людям нужно озаботиться поиском полноценных обучающих курсов?

- Есть разные варианты. Например, немало категорий работников проходят курсы по охране труда. В них включается обучение первой помощи. Другое дело, что большинство работодателей и сотрудников относятся к этому очень формально. Получают бумажку и все.

Еще один вариант - бесплатные курсы первой помощи, их периодически организуют общественные, образовательные организации, медицинские учреждения (см. полезные ссылки ниже. - Ред.). Наконец, можно пройти обучение платно.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Здесь можно получить информацию об организациях, которые проводят качественные курсы по обучению первой помощи - как платные, так и бесплатные. А также найти учебные пособия для проверки своих знаний и другие полезные данные.

- Российское общество первой помощи

- Сайт «Все о первой помощи»

- Раздел «Первая помощь» на сайте Минздрава

- Национальный совет по реанимации

БУДЬ В КУРСЕ

Что делать, если вы видите человека, которому стало плохо

- Знаете, почему люди обычно боятся идти на обучение первой помощи? У них перед глазами возникают ужасающие образы: оторванные руки-ноги, море крови, засовывание трубок в горло и т.п. На самом же деле с такими ситуациями чаще всего работают экстренные службы, - поясняет Геннадий Неудахин. - Основная задача обывателя, очевидца - распознать, что с человеком что-то не то, и как можно быстрее вызвать Скорую. Само по себе это во многих случаях позволяет спасти пострадавшего. Ну а выполнение простых манипуляций в виде остановки кровотечения, поддержания проходимости дыхательных путей уже значительно повышает шанс на сохранение жизни и здоровья пострадавшего.

Вот, как нужно действовать, если вы видите на улице или в другом общественном месте неподвижно лежащего человека:

1. Прежде, чем подойти к пострадавшему, посмотрите по сторонам и убедитесь, что вы сами будете в безопасности, осматривая пациента.

2. Проверьте, в сознании ли человек. Для этого нужно взять его за плечи и слегка потормошить. Если пострадавший в сознании, он как-то отреагирует.

3. Проверьте дыхание. Для этого применяется «правило трех П»: посмотри, послушай, почувствуй. Смотрим: движется ли грудная клетка. Слушаем, есть ли дыхание. Чувствуем, есть ли выдыхаемый воздух, приложив к лицу свою щеку.

4. Если человек без сознания, но дыхание есть, нужно положить его на бок и ждать прибытия Скорой.

5. Если нет ни сознания, ни дыхания, нужно приступать к сердечно-легочной реанимации (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание), предварительно вызвав Скорую.

«К сожалению, без СЛР в такой ситуации человек гарантированно погибнет. Потому что каждая минута без реанимации уменьшает выживаемость на 10%. Соответственно, всего через 10 минут шансов на спасение не будет», - отмечает эксперт. От редакции: норматив прибытия Скорой составляет 20 минут.