Впервые с 2012 года финал шоу «Голос» пройдет без мужчин: названы претендентки на победу

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

В этом году финал «Голоса» будет женским. Да, в последний раз такое было более 10 лет назад — в самом первом сезоне шоу, когда Александр Градский еще был жив, а Дмитрий Нагиев вынырнул из временной безвестности, чтобы напомнить о себе. Теперь проект ведет Яна Чурикова, а поющие девочки снова задали мощную трепку мужчинам — и вечером 2 мая в прямом эфире Первого канала в 21.45 поборются за главный приз. «КП» представляет претенденток на победу.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Команда Владимира Преснякова

Эльмира Диваева (28 лет, Стерлитамак)

Новая представительница музыкального башкирского края рвется к победе. Первый сезон выиграла землячка Эльмиры — Дина Гарипова. Тогда тоже был женский финал. Теперь у Диваевой есть хороший шанс закольцевать историю: скромная, обаятельная и талантливая вокалистка при поддержке наставника и правильно подобранном репертуаре и сильной поддержке родной республики имеет на руках все козыри в заключительном раунде игры.

— Готова ли я к финалу? — делает долгую паузу Мира. — Пожалуй, да. Да. Хотя прямой эфир не оставляет права на ошибку. Надо дать результат здесь и сейчас. Показать все, что можешь. Внутри все трепещет, потому что за выступлением наблюдает вся страна. Большое количество голосов зрителей — большой аванс для меня.

Команда Антона Беляева

Ирина Сыщикова (41 год, Батайск)

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Одна из самых опытных и универсальных исполнительниц, закаленная работой в ресторанах и клубах, легко работает в любых жанрах: и в стиле европоп («Euphoria» Лорин), и в лиричном блюзе («Ты вернешься когда-нибудь снова» Леонида Агутина), и во французском шансоне (Dernière Danse Индилы), поэтому в финале готова дать бой любому сопернику.

— Никогда не думала, что пройду так далеко и попаду в финал, — честно призналась она после полуфинального эфира. — Правда. Не ожидала, что Антон (Беляев) пропустит в финал меня. Поэтому я сильно благодарна ему и зрителям, хорошо проголосовавшим за меня. Есть одно но. Знаете, чему я расстроилась? Вместо меня в финал должен был пройти Коля Щерба (другой полуфиналист команды), он виртуоз вокала.

Команда Полины Гагариной

Виктория Соломахина (19 лет, Воронеж)

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Пожалуй, самая драматургически обоснованная участница финала. Вика, будучи ребенком, приходила в шоу «Голос.Дети» в 2014 году (первый сезон) и уступила будущей победительнице и участнице «Детского Евровидения» Алисе Кожикиной. Теперь артистка набралась опыта, сил, пережила поражение и готова показать и доказать публике состоятельность.

- Это только в шоу я миленькая и маленькая, - смеется вокалистка. - Вообще-то я обожаю экстрим: люблю летать на тарзанке, гонять на велосипеде.

Команда Басты

Людмила Серебрякова (21 год, Москва)

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Эта вокалистка относится к категории запрыгнувших на подножку (а такие герои нередко и выигрывают!): Людмилу Серебрякову не поддержал на стадии плей-офф первый наставник Владимир Пресняков, зато вдруг спас Баста. Несмотря на возраст, артистка уже имеет приличный опыт выступлений в телешоу («Битва талантов», «X-фактор. Беларусь»).

— Это удивительно, что я пришла в одну команду, а в финал вышла в составе другой, — иронизирует певица. — Предположить такого не могла. Это очень неожиданно для меня. Я даже до сих пор не могу толком осознать, что попала в финал. Каждый раз собираешься силами, морально настраиваешься и готовишься попрощаться. Но нет.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

По правилам финала четыре вокалиста исполняют по одной песне в дуэте со своим наставником и по две песни соло. Вокальные тренеры не участвуют в определении победителя — решают только зрители. Публика только при помощи СМС выбирает любимчика. Обычно Первый канал отправляет собранные в ходе голосования средства на благотворительность. Так будет и в этот раз: денежный фонд финала будет перечислен в благотворительный фонд «Дети-бабочки», оказывающий помощь детям и взрослым с редкими генетическими заболеваниями кожи.

Когда смотреть: «Голос. Финал», Первый канал, пятница, 21.45.

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