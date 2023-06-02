Европейский зонд до сих пор исправен, шлет впечатляющие снимки

Сегодня юбилей: ровно 20 лет назад - 2 июня 2003 года - с космодрома «Байконур» стартовал автоматический межпланетный зонд Европейского космического агентства (ЕКА) «Марс-экспресс» (Mars Express). На орбиту соседней планеты он вышел 20 декабря 2003 года. С тех пор там летает. И работает проводит измерения. Шлет снимки. Во время намеченной прямой трансляции – первой в мире -будет передавать их каждые 50 секунд. Специалисты ЕКА обещают потрясающие виды с поверхности.

Кидония с пирамидами и «Марсианским Сфинксом». Фото 1976 года

Изначально в миссию «Марс-экспресс» входила высадка на поверхность привезенного с собой спускаемого аппарата – «Бигль-2», который был разработан британскими учеными. На поверхность он опустился, но на связь так и не вышел – долгое время считался пропавшим без вести. Некоторые даже предполагали, что его похитили инопланетяне. Бигль-2 нашли лишь спустя 12 – увидели на одном из орбитальных снимков. Аппарат не разбился, никто на него не покушался – просто не смог развернуть антенны.

Схема расположения исторический объектов Кидонии

Специалисты ЕКА - спасибо им – пытались разобраться в тайне знаменитого «Марсианского Сфинкса», первый снимок которого 25 июля 1976 года сделал американский космический аппарат «Викинг-1». В пресс-релизе NASA эксперты обратили внимание на «скальное образование» в центе фото поперечником примерно в полтора километра, «которое напоминает человеческую голову». И тем самым набавили мистики в исследования Марс. До сих пор нет точного ответа искусственный объект «Сфинкс» или природный.

В 2006 году «Марс-экспресс» несколько раз пролетел над Ацидалийской равниной, конкретно над районом Кидония – там, где возвышается «таинственная неровность». Сделал серию последовательных снимков: из которых потом было составлено объемное изображение. Только ясности оно не добавило, поскольку допускало разные толкования

Сфинкс и череп: «Сфинкс, снятый зондом «Марс- экспресс». Рядом «Череп»

Геологи, мыслящие традиционно, настаивали, что лицо «сформировано благодаря теням, создающим иллюзию глаз, носа и рта». Те, кто верили верящие в существование внеземного разум, видели его вмешательств. Более того, рядом с «Сфинксом» они «нашли» не менее впечатляющую подробность - гору, удивительно похожую на человеческий череп.

Уфологи считают рукотворным не только «Сфинкса», но пирамиды Кидонии. По их мнению, «историческим памятникам марсианской архитектуры», как минимум, 500 тысяч лет. Построили их то ли местные марсиане, то ли пришельцы из космоса.

Не исключено, что трансляция с Марса, которую собирается устроить ЕКА, затронет и спорный район.