Россияне рассказали об идеальном графике работы для родителей с маленькими детьми

37% опрошенных уверены, что им надо дать возможность работать 20 часов в неделю в любое удобное время Фото: Shutterstock

В России надо активнее использовать гибкие формы занятости для родителей, которые воспитывают маленьких детей. С такой рекомендацией накануне вступил Владимир Путин. При этом 37% россиян заявили, что идеальным графиком для молодых родителей стала бы возможность работать 20 часов в неделю в любое удобное время. Такие результаты показал опрос сайта KP.RU.

Каждый пятый россиянин считает, что родители маленьких детей должны работать по 2-4 часа в день. Это позволит им успевать заниматься ребенком и домом и в то же время зарабатывать деньги.

17% россиян утверждают, что для молодых родителей нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. В стране давно говорят о такой инициативе, а опробовать ее можно как раз на родителях, это даст им возможность больше времени проводить с семьей.

6% опрошенных считают, что оптимальным графиком для родителей станет работа день через день. Мама и папа смогут меняться, ребенок не будет скучать, его даже в садик не придется отдавать, говорят респонденты.

2% считают, что родители должны иметь возможность работать вечером или ночью, когда малыш спит. А еще 1% выступили за возможность работать по выходным.

4% опрошенных выбрали вариант «другое». Многие из них заявили, что никакие особые графики для родителей не нужны, кто хочет, тот и так находит возможность работать, а ребенка отдает в сад или просит присмотреть за ним бабушек и дедушек. Кроме того сейчас многие компании разрешают сотрудникам трудиться на удаленке прямо из дома, что дает море возможностей молодым мамам и папам.

«Кто хочет работать, имея маленького ребенка, имея профессию, те и так работают. В основном, из дома или отдавая ребенка в сад или бабушкам», - рассуждает участница опроса.

«Вот уж бред. А как мы росли? И как же наши родители крутились?», - добавляет другой.

Кто-то же наоборот добавил, что родителям надо дать возможность индивидуально выбрать график, ведь в каждой семье свои порядки.

«Надо предоставить им (молодым родителям – прим. ред.) право самим выбрать удобный для них график», - предлагает еще один участник исследования.

Оставшиеся 13% признались, что затрудняются ответить на вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли шесть тысяч человек.