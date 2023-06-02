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Экономика2 июня 2023 16:04

Место России в новом мире: расширенная деловая программа ПМЭФ

Главная тема форума – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений
На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа.

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа.

Фото: Предоставлено "КП"

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа. Главная тема Форума – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примут участие более 1000 модераторов и спикеров.

Сегодня тематика Форума как никогда актуальна. В эпоху тектонических перемен меняется технический уклад, трансформируется система международных отношений. За прошедшие несколько лет кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света.

«В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты.Выводы, сделанные по результатам обсуждений на Форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа разделена на пять тематических блоков, посвященных глобальным процессам, происходящим в мире, ведущим к формированию принципиально новой многополярной экономической модели, дающей возможности для проведения равноправного конструктивного диалога со всеми заинтересованными, стремящимися к устойчивому развитию сторонами.

Каждая сессия в соответствии с треком станет ответом на вопрос, какое место займет Россия в этом новом мире. Наша страна уже показала, что готова отстаивать свои интересы и безопасность. Теперь предстоит перестроить экономику. Это непростой процесс, но именно так и формируются центры силы.

Сессии в рамках трека «Мировая экономика в эпоху глобального перелома» раскроют изменения в экономических сферах: энергетической, финансовой, логистической, транспортной, культурной, технологической.

Блок деловой программы «Российская экономика: от адаптации к росту» посвящен ключевым драйверам экономического роста.

В рамках блока «Выстраивая технологический суверенитет» пройдут сессии и деловые встречи, на которых обсудят стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики – от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса.

Сессии трека «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет» охватят вопросы влияния искусства на личность, инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития.

Особое внимание, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, в этом году будет уделено темам, связанным с изменениями, происходящими на рынке труда. В программе сформулирован специализированный трек – «Рынок труда: ответ на новые вызовы».

Помимо основной деловой программы на полях ПМЭФ традиционно состоятся мероприятия: Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум «Лекарственная безопасность», Форум Креативного Бизнеса, программа «ПМЭФ.Юниор», бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний.

Запланировано также 6 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая.

В стартовый день Форума, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса – День международной кооперации МСП. Акцент сделан на доступности участия для компаний и уникальности программы, включающей проведение двусторонних деловых и неформальных мероприятий, презентации инвестиционного, технологического, промышленного потенциала стран-партнеров.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

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