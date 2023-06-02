Место России в новом мире: расширенная деловая программа ПМЭФ

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа. Фото: Предоставлено "КП"

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа. Главная тема Форума – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примут участие более 1000 модераторов и спикеров.

Сегодня тематика Форума как никогда актуальна. В эпоху тектонических перемен меняется технический уклад, трансформируется система международных отношений. За прошедшие несколько лет кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света.

«В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты.Выводы, сделанные по результатам обсуждений на Форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа разделена на пять тематических блоков, посвященных глобальным процессам, происходящим в мире, ведущим к формированию принципиально новой многополярной экономической модели, дающей возможности для проведения равноправного конструктивного диалога со всеми заинтересованными, стремящимися к устойчивому развитию сторонами.

Каждая сессия в соответствии с треком станет ответом на вопрос, какое место займет Россия в этом новом мире. Наша страна уже показала, что готова отстаивать свои интересы и безопасность. Теперь предстоит перестроить экономику. Это непростой процесс, но именно так и формируются центры силы.

Сессии в рамках трека «Мировая экономика в эпоху глобального перелома» раскроют изменения в экономических сферах: энергетической, финансовой, логистической, транспортной, культурной, технологической.

Блок деловой программы «Российская экономика: от адаптации к росту» посвящен ключевым драйверам экономического роста.

В рамках блока «Выстраивая технологический суверенитет» пройдут сессии и деловые встречи, на которых обсудят стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики – от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса.

Сессии трека «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет» охватят вопросы влияния искусства на личность, инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития.

Особое внимание, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, в этом году будет уделено темам, связанным с изменениями, происходящими на рынке труда. В программе сформулирован специализированный трек – «Рынок труда: ответ на новые вызовы».

Помимо основной деловой программы на полях ПМЭФ традиционно состоятся мероприятия: Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум «Лекарственная безопасность», Форум Креативного Бизнеса, программа «ПМЭФ.Юниор», бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний.

Запланировано также 6 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая.

В стартовый день Форума, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса – День международной кооперации МСП. Акцент сделан на доступности участия для компаний и уникальности программы, включающей проведение двусторонних деловых и неформальных мероприятий, презентации инвестиционного, технологического, промышленного потенциала стран-партнеров.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.