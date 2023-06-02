Отцы-молодцы: российские звезды, у которых родились дети после 70 лет

Эммануил Виторган и его жена Ирина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях СМИ облетела новость: 79 -летний американский актер Роберт Де Ниро снова стал отцом. В апреле у него родилась дочь Джиа. Матерью девочки стала 45-летняя инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен. Де Ниро признался, что «очень счастлив». Он рад не только за себя, но и за своего коллегу 83-летнего Аль Пачино, который готовится стать отцом в 4-й раз. 29-летняя подруга Пачино - кинопродюсер Нур Альфала — на восьмом месяце беременности. Альфала годится своему возлюбленному во внучки, но разве возраст настоящей любви помеха?

Подобная светская хроника из жизни западных звезд традиционно вызывает большой интерес. Однако не стоит забывать, что и у нас есть отцы-молодцы 70+.

Давайте и их вспомним.

Сперва важное пояснение: поздний ребенок как правило не единственный у пожилого родителя, который женат был не один раз. Но если в молодости папаша «ходил за славой и за деньгами» (это выражение Олега Табакова), ему было не до детей, то, став пенсионером, он со своего позднышка или, как говорили в старину, поскребыша, пылинки сдувает.

Как, например, народный артист Эммануил Виторган, который в 80 лет стал отцом. В 2019 году у него родилась дочь Клара, а за год до нее – дочь Этель. Когда девочки появились на свет, все только и обсуждали: каким способом очень зрелые родители (жене Виторгана Ирине Млодик на тот момент было 57 лет) произвели на свет двух очаровательных крошек. Поговаривали, что не обошлось без суррогатного материнства. Но Виторганы не раскрыли свой секрет. Главное, что они счастливы. Разговоры о помощи сурмамы пошли и, когда 75-летний юморист Евгений Петросян стал «молодым отцом». Его сын Ваган появился на свет в марте 2020 в Дубае. Пятая жена Петросяна, помощница и его концертный директор Татьяна Бруханова, моложе Ваганыча на 44 года.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

И не важно, с помощью каких современных технологий появились на свет звездные дети, главное, что они желанные и любимые.

А вот кто гордился своим поздним отцовством, «добытым естественным путем», - это Олег Табаков. Его дочка Маша (четвертый ребенок кота Матроскина) родилась, когда Табакову было 70 лет. А его жене актрисе Марине Зудиной – 40. Как любил шутить Олег Павлович: он деятельно улучшал демографию в стране. И рассказывал, какую радость ему подарили поздние дети. В молодости, когда родились его сын и дочь от первого брака, он как раз «ходил за славой и за деньгами». А в 70 лет наконец появилась возможность подключиться к маленьким «энерджайзерам и подзаряжаться от них». «Когда я обнимаю своих детей и внуков, ощущаю регенерацию жизненных и творческих сил. А вообще дети и внуки наводят на мысль о бессмертии», - говорил Табаков.

Олег Табаков и Марина Зудина с семьей Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Популярный артист и многодетный отец Иван Краско был четыре раза женат. Третий брак Ивана Краско с художницей по костюмам Натальей Вяль (моложе его на 47 лет) продлился десять лет. Наталья родила Иван Ивановичу сыновей Ивана и Фёдора. На момент рождения Ивана актёру был 71 год. Фёдор родился, когда его папа отпраздновал 74-й день рождения.

Иван Краско Фото: Артем КИЛЬКИН

В 70 лет стал отцом и Борис Галкин. Его четвертая жена певица Ирина Розумихина (моложе мужа на 26 лет) родила в 2017 году дочь Аню, которая внешне очень похожа на своего папу – белокурая, голубоглазая.

Борис Галкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В октябре 2018 года у актера Владимира Стеклова родился первый правнук (!) Петр. А за 10 месяцев до этого события, в январе 2018 года, Стеклов стал отцом во третий раз. Ему было 70 лет. Дочку Арину ему родила четвёртая жена Ирина Дерягина (финансист из Иркутска), которая младше Стеклова на 33 года. Молодой папа был горд собой и не скрывал: «Зачали естественным путем. Когда узнал, что Ира беременна, был в таком шоке, что ушел спать на кухню. А теперь понимаю, стать отцом в 70 лет — нестрашно! Думаю, может попробовать еще разок. Я молод душой. Можно даже в 90 лет влюбиться и сверкнуть».

Владимир Стеклов и его жена Ирина Фото: Борис КУДРЯВОВ

О плюсах мы рассказали, но у позднего отцовства есть свои минусы. Не всегда удается поставить ребенка на ноги, погулять на его свадьбе или отвести в первый класс. А ребенку дальше расти без папы.

Артист Александр Белявский, сыгравший бандита Фокса в кинофильме «Место встречи изменить нельзя» стал отцом в 71 год. Его вторая жена – Людмила, которая была моложе Белявского на 18 лет и с которой у него был многолетний роман, родила ему дочку Сашеньку. Белявский был счастлив. Но через несколько месяцев после рождения дочери у него случился инсульт, удар пришелся на центр речи. А это инструмент артиста. Потерю профессии Белявский переживал тяжело. Спустя девять лет после рождения дочери, в сентябре 2012 года, было найдено его тело. Белявскому было 80 лет.

Александр Белявский с дочерью Фото: Архив КП

Артист Малого театра Борис Невзоров стал отцом в третий раз, когда ему был 71 год. Он жил в гражданском браке с бухгалтером Еленой Хрипуновой, которая его моложе на 25 лет. 8 декабря 2020 года у них родилась дочь Анастасия, названная в честь Анастасии Ивановой, трагически погибшей второй жены Невзорова.

Борис Невзоров Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Увы, насладиться поздним отцовством артисту не удалось. Через год после рождения Настеньки Борис Невзоров скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 72 года.

В января 2021 года ковид убил и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, у которого за несколько месяцев до трагедии родился сын. Грачевскому был 71 год, когда его третья жена Екатерина Белоцерковская (младше Грачевского на 35 лет) родила ему сына Филиппа. Борис Юрьевич говорил, что счастье переполняло его, когда он брал на руки маленький тёплый комочек: «Чем заглядывать в паспорт, лучше засмотреться на девушку. Я совершенно не чувствую возраста. У меня молодая жена и маленькие дети, я обязан жить долго». Эти планы, к сожалению, не сбылись.

Борис Грачевский с женой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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