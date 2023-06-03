«Я долго шла к этому!» Душераздирающий финал шоу «Голос-11» выиграла Виктория Соломахина, вылетевшая в 2014 году из детской версии проекта

Виктория Соломахина. Фото: Юрий Феклистов

Счастье есть, поет группа Billy's Band, надо только ждать. И это чистая правда. Доказательство, как кажется, простого тезиса, но такого важного в очередной раз было манифестировано в финале шоу «Голос-11».

Виктория в 2014 году. Фото: 1tv.ru

В 2014 году маленькая Вика Соломахина (на кастинге ей было 10 лет) из Воронежа пришла в детский «Голос», попала в команду Максима Фадеева, проявляла себя довольно успешно, но вылетела в ходе битвы с будущей победительницей Алисой Кожикиной.

Прошло 9 лет — и певица взяла оглушительный реванш. Девушка прорвалась в команду Полины Гагариной, уверенно прошла все этапы плей-офф и в суперфинале с небольшим перевесом победила Эльмиру Диваеву из Стерлитамака. Ну что за умница!

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— К этому я очень долго шла, — призналась певица. — Еще с того самого сезона детского «Голоса». Постараюсь сейчас не заплакать. До сих пор не могу поверить, что со мной это случилось. Сама от себя в шоке. Не думала, что у меня получится выйти в финал. Не ожидала, что Полина Сергеевна в меня поверит. А это самое ценное.

Наставница действительно поверила в Вику — и помогла ей зайти с козырей. Девушки начали с дуэта, спев суперхит Гагариной «Колыбельная». Чем сразу очаровали значительную часть аудитории.

После Соломахина сольно спела «Не молчи» Димы Билана — неидеально, волнение чувствовалось, но весьма старательно и качественно. В вокальной партии было немало сложнейших моментов.

«Добила» публику воронежская артистка беспроигрышным шлягером — «Полет на дельтаплане» Валерия Леонтьева (на стихи Николая Зиновьева и гениальную музыку Эдуарда Артемьева), где на высоких нотах опять же выглядела не суперубедительно, и все же этого вполне хватило для победы.

Финальное голосование зрителей склонило чашу весов в сторону Виктории — 56,% против 43,2% у соперницы. Сразу после оглашения результатов девочка упала на колени, рыдала без остановки и трясущимися руками едва держала микрофон.

Да, многие комментаторы в соцсетях остались недовольны победой Вики («Много крика, неоднородный диапазон и звук», «Переборщила», «Начинает фальшивить и переходит на ор»), и все же стоит признать, что с точки зрения драматургии Соломахина заслужила и викторию, и реванш. Вторая суперфиналистка Эльмира Диваева пела отлично, но тоже, надо сказать честно, далеко неидеально.

— Мне очень грустно, что это все закончилось сегодня, — сказала певица сразу после победы. — Этот замечательный путь. Эта замечательная маленькая жизнь. Проект дал не только мне, но и каждому участнику, кучу эмоций, энергии и опыта. Это невероятный, космический уровень! Что я чувствую после победы? Пока что в шоке, в абстракции. Просто счастлива, что зрители меня так приняли. Спасибо вам за колоссальную поддержку! Это самое яркое событие за 19 лет моей жизни. Что дальше? Планирую поступать в музыкальный вуз, работать с очень интересным музыкантом, который мне сегодня аккомпанировал и выпускать много классных песен. Не покидайте меня, друзья.

Компания Universal Music, приостановившая работу в России, теперь не вручает контракт на сотрудничество победителю шоу. Не беда. Зато не остался в стороне желтый банк-спонсор проекта — Виктории подарили 1 миллион рублей.

Фото:скриншот

Лучшим наставником зрители в очередной раз признали обаятельного рэпера Басту (Василия Вакуленко). А сразу после окончания финала продюсер вокального проекта Юрий Аксюта объявил единовременный старт кастинга трех версий шоу: «Голос-12», «Голос.Дети-11» и «Голос.60+».