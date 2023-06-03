Живущая в США дочь Агутина и Варум устроила пикантную фотосессию в бикини

Дочь Агутина и Варум Лиза. Фото: соцсети.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина давно живет в США. Девушка закончила школу в Америке и выбрала профессию музыканта, как и ее родители. Лиза пишет песни и исполняет их в составе группы «Bruvvy band». 24-летняя дочь Варум унаследовала красоту своей звездной мамы: в соцсетях Елизавета похвасталась кадрами в бикини.

Елизавета сфотографировалась в бикини возле курятника. Фото: соцсети.

Девушка приняла участие в необычной фотосессии, сделанной во дворе фермы возле курятника. Стилист наклеил на спину Лизы скотч и опрыскал кожу красной краской из баллончика, создав эффект солнечного ожога. Елизавета нарядилась в алое бикини и позировала перед камерой в эффектных позах, демонстрируя изгибы своего стройного тела.

На спину девушке нанесли красную краску, имитирующую солнечный ожог. Фото: соцсети.

В фотосессии также снялись участники группы, в которой поет Лиза. В подписи под постом девушка тепло высказалась о коллегах.

«Я буду говорить об этом как минимум еще неделю, так что располагайтесь поудобнее. Я чертовски горжусь Bruvvy и собой. Я действительно преодолела свой предел с этим, и я, наконец, снова могу дышать. В любом случае, последние пару месяцев жизнь была действительно сумасшедшей, и я действительно счастлива. Благодарю всех замечательных людей, благодаря которым это произошло», - написала она.

Лиза продемонстрировала стройную фигуру. Фото: соцсети.

Елизавета редко делится подробностями о своих личных успехах . Зато о них недавно с удовольствием рассказал ее дедушка Николай Агутин – отец Леонида Агутина. Николай Петрович гордо объявил, что внучка купила себе квартиру в США. Лиза накопила на недвижимость, зарабатывая мытьем посуды. Агутин-старший признался, что очень гордится внучкой, которая добивается поставленных целей.

«Она уже заработала себе на квартиру, она уже в ней живет. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать… Папа немного помог, сами понимаете, не без этого. Она еще та девочка - если цель имеет, то все! Лиза откладывала деньги. Но у нее даже и концерты платные бывают», - рассказал 88-летний Николай Петрович в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Вместе с Лизой в фотосесиии участвовали члены ее музыкальной группы. Фото: соцсети.

Пока что музыка не приносит дочери Варум особых доходов. Поэтому Лиза вынуждена подрабатывать. Сначала она трудилась поваром – готовила обеды для семьи. Затем наследница Агутина и Варум устроилась курьером и развозила еду пожилым людям из заведений общепита.