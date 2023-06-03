Глава МЧС Александр Куренков о масштабных учениях спасателей: Проверили на практике новую технику

Учения по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России в рамках программы "Комплексная безопасность". Фото Александр Щербак/ТАСС

В этой крупномасштабной демонстрационной акции - она проходила в Ногинском спасательном центре - участвовали почти тысяча специалистов.

Было задействовано более 170 единиц техники, в том числе вертолеты, беспилотники, а также специализированные робототехнические комплексы.

Почти час шел жуткий ливень. Но это не остановило спасателей, которые привыкли действовать в реальной обстановке. К тому же погода абсолютно соответствовала «легенде учений».

На то, как проходят манёвры российских спасателей, приехали посмотреть иностранные коллеги - всего более 90 человек из 24 стран и шести международных организаций.

- Во время учений подразделения МЧС и МВД России, Росгвардии, Лесоохраны и других ведомств отработали совместные действия по ликвидации последствий практически всех видов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе МЧС.

А вот как оценил учения глава ведомства, генерал-лейтенант Александр Куренков:

- Тренировка позволила проверить на практике новую специальную и пожарно-спасательную технику, инновационные технологии при оказании помощи пострадавшим. Задач у пожарных и спасателей очень много, и для их решения мы должны быть хорошо подготовлены. Во время учений мы отрабатываем каждую задачу с глубоким погружением. Для того, чтобы стать специалистом высокого класса, необходимо применять практические вводные многократно.

Завершилось учения показательными выступлениями спасателей на водоеме, «парадом» воздушных судов, десантированием парашютистов с флагами МЧС России…