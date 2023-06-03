Самая страшная катастрофа страны: В Индии продолжаются спасательные работы на месте крушения поездов

Почти 300 человек погибли вчера вечером из-за столкновения трех поездов Фото: REUTERS

В индийском Баласоре, на месте масштабной железнодорожной катастрофы, продолжаются спасательные работы.

Почти 300 человек погибли вчера вечером из-за столкновения трех поездов. Эта катастрофа стала одной из самых страшных произошедших в Индии.

Фото: REUTERS

Спасатели уверены, что количество погибших будет расти, так как многие тела еще находятся в перевернутых и искореженных вагонах.

Фото: REUTERS

«Мы не очень надеемся спасти кого-либо живым», - сказал начальник подразделения спасательной службы Одиши Суданшу Саранджи.

Фото: REUTERS

Сотни индийцев собрались возле больниц, чтобы сдать кровь. Многие жалуются на то, что даже не могут попасть внутрь донорских отделений, так как все они заполнены людьми, желающими пожертвовать свою кровь для пострадавших, число которых перевалило за тысячу.

Фото: REUTERS

В числе пострадавших граждан Российской Федерации нет.

Генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела признал, что еще много тел погибших остаются под завалами.

Фото: REUTERS

«Вагоны очень тяжелые, их непросто будет разобрать, достать и опознать тела», - добавил он.

Пока причина аварии остается неясной. Министр железнодорожного сообщения Индии Ашвини Вайшнав подтвердил, что правительство приказало провести расследование «на самом высоком уровне».

Фото: REUTERS

Индийские железные дороги перевозят 13 миллионов пассажиров ежедневно (8 миллиардов в год). Несмотря на то, что ежегодно казна страны инвестирует миллионы рупий в модернизацию путей сообщения, поддерживать в надлежащем состоянии удается далеко не все железнодорожные ветки.

Фото: REUTERS

В 2021 году на индийских железных дорогах было зафиксировано почти 18 тыс. различных аварий, более 16 тыс. человек погибли.