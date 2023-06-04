Более 60 жителей приграничного Шебекина прибыли в Тульскую область

На месте организовано горячее питание, медицинское обслуживание. Работают психологи

В субботу вечером, 3 июня, в город Плавск, Тульской области, приехал первый пассажирский автобус с гражданами, которые были вынуждены покинуть город Шебекино Белгородской области.

Как известно, этот населенный пункт оказался под массированным обстрелом украинских националистов.

- Всего нас - 63 человека, - рассказала сопровождающая группу, представитель администрации города Шебекино Ольга Полухина. - Семь деток. Есть многодетная семья - трое детей, самому маленькому - 2 годика. В Шебекино очень страшно было, фактически мы оказались на передовой. Люди столько пережили. Спасибо, что нас так хорошо встретили. Приютили. Благодарны сотрудникам МЧС, которые сопровождали нашу группу. Мы, действительно, почувствовали себя здесь людьми.

Утром в воскресенье, 4 июня, в пресс-службе чрезвычайного ведомства «Комсомольской правде» также сообщили:

- Наши сотрудники в городе Плавске действуют в тесном контакте с органами власти Тульской области, с представителями местной администрации.

Четко отлажена работа пунктов временного размещения прибывших граждан. Преимущественно это - женщины, дети и пожилые люди.

На месте организовано горячее питание, медицинское обслуживание. Работают наши психологи.