Зеленского поставили перед вопросом жизни и смерти: Бунт региональных властей может довести страну до состояния гражданской войны

Атака, предпринятая командой Зеленского на мэра столицы, начала возвращаться бумерангом к ее инициаторам Фото: REUTERS

Тучи на Киевом встали. Зеля в атаку пошел. А тут выходит Кличко, который мэр "златоуст" украинской столицы и говорит… Нет, не то, что он тучи разведет руками. Кличко говорит Зеленскому: "Сам дурак!"

Вы прочитали краткое содержание одной из главных интриг нынешнего политического сезона на Украине. После того, как в одном из районов украинской столицы от обломков ракеты (даже неважно сейчас, украинской ли ПВО или сбитой российской) погибли две женщины и девочка, которые пытались укрыться в убежище, Зеленский почувствовал, что в борьбе с Кличко и остальной не самой послушной президенту региональной элитой настал его звездный час. Ведь убежище было закрыто на замок, а это значит, что местные власти не выполнили свои прямые обязанности по обеспечению безопасности граждан.

Зеленский, которому сообщили об этом происшествии, когда он был на саммите в Молдавии, отреагировал на него словом "нокаут", явно намекая на Виталия Кличко, работающего сейчас градоначальником Киева. И – началось. Проверенные и подкормленные офисом президента Украины боты под руководством советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка ринулись в атаку с криками "Позор Кличко! Зрада! Ганьба! Кличко – в отставку!" Кто-то моментально вспомнил, что на оборудование бомбоубежищ в Киеве было выделено 1,2 млрд. гривен (около 30 млн долларов США) и задался вопросом: "Где деньги, Вит?"

Тут же моментально была организована проверка убежищ и укрытий по всей Украине и в Киеве. Картинка по итогам нарисовалась поистине катастрофическая: по всей Украине неработающими или непригодными для функционирования оказались около четверти убежищ, а в самом Киеве и того хуже. Как заявил министр стратегических отраслей Александр Камышин, 44% укрытий в украинской столице на момент проверки были заперты или непригодны к использованию. Перед Кличко замаячила перспектива, казалось бы, неминуемой отставки.

Но не на того напали. Виталий, который еще в 2014-м убедительно доказал, что "в завтрашний день могут смотреть не только лишь все, а мало кто", продемонстрировал он и есть те самые "мало кто". Мэр-златоуст объяснил популярно и технично, что укрытия и убежища – это сфера компетенции не городской власти, а районных администраций. Которые возглавили в Киеве (9 из 10 районов) представители "Слуги народа" Зеленского, и у которых мэр не может даже спросить, как пройти в библиотеку. Именно поэтому за неработающие убежища надо спрашивать со "слуг", а заодно и поинтересоваться у них, на что представители команды Зеленского потратили деньги.

Атака, предпринятая командой Зеленского на мэра столицы, начала возвращаться бумерангом к ее инициаторам, грозя уже рейтингу самого Володымыра, президента (пока еще) Украины. Но у Зеленского не привыкли сдаваться так просто. Организовав сначала арест судом охранника больницы, отвечавшего за злополучное убежище, который просто не успел его открыть, функционеры Офиса президента сначала заявили, что будут добиваться его освобождения на наступившей неделе, чтобы все не ограничилось "стрелочником" (какая трогательная забота о справедливости!), а потом и запилили на сайте Президента петицию с требованием отправить Кличко в отставку.

Всей этой мышиной возне можно было бы не уделять столько внимания, если бы она не являлась олицетворением гораздо более серьезного процесса – противостояния в Незалежной местных элит и центральной власти. А противоречия между ними достигли такого уровня, что, как заявил резко прибавивший ума и здравого смысла бывший советник Кучмы Олег Соскин, "внутри общества гражданский конфликт, по сути гражданская война, потому что мужчинам, которых заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор". Причем, как отметил Соскин, эта скрытая гражданская война проходит при пособничестве США и Евросоюза.

- Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел, - уверен Соскин и, по его словам, из-за провалов ВСУ и руководящего ими Зеленского, а также некомпетентности его команды недовольных с каждым днем будет все больше. - Внутреннее столкновение будет усиливаться по мере ухудшения ситуации извне, поскольку Зеленский сам ничего не может сделать.

Так что, для Зеленского, в какой-то степени, вопрос победы над Кличко, это проблема жизни и смерти. Пока лишь политической. А там – будет видно. Сломит он мэра Киева, удастся ему убрать бывшего боксера, значит, получится, приглушить недовольство и вернуть мятежных региональных "баронов" к послушанию. Нет – каждые область и район почувствуют себя самостийными и перейдут в состояние Гуляй-Поле при батьке Махно.

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