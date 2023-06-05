Взбесившаяся марионетка Зеленский вышел из-под контроля: Киев выдал главную стратегическую цель Запада

Зеленский – взбесившаяся марионетка, которая вышла из-под воли своего хозяина – коллективного Запада и, прежде всего, США Фото: REUTERS

"ДА" И "НЕТ" НЕ ГОВОРИ – УЖЕ ВСЕ СКАЗАНО

Президент (пока еще) Украины Володымыр Зеленский – взбесившаяся марионетка, которая вышла из-под воли своего хозяина – коллективного Запада и, прежде всего, США. Лучшее тому доказательство – история с монтажом видеоролика, где разные по времени фразы сенатора США Линдси Грэма были смонтированы Киевом и вброшены в Сеть. Скандал получился знатный, поскольку в ролике сенатор выражает удовлетворение "гибелью русских" и признает, что это "лучшие инвестиции США за все время".

Примечательно не то, что "подстава" сработала, а то, что официальный Вашингтон не выразил не только протеста по этому поводу Киеву, а и даже не озвучил ни одной нотки неудовольствия. Получается, что администрация Байдена согласна с такой позицией. Не выразил неудовольствия или даже сожаления такой подделкой Киева и сам "герой" – сенатор США Линдси Грэм.

А чем ему и Байдену быть недовольными? Если разобраться, то Киев просто убрал из речи сенатора все промежуточные моменты и вывел логически безупречную квинтэссенцию американской политики в отношении России. Тот же Грэм, например, ранее призывал сбивать российские самолеты в международном воздушном пространстве для "демонстрации поддержки Украины", а в 2022-м заявил, что кто "уберет этого парня (Путина), окажет большую услугу своей стране и миру". Уже после этого скандала Грэм выдал новое откровение: "Им (украинцам) нужны ракеты большей дальности ATACMS и кассетные боеприпасы, чтобы победить русских".

Как киевский режим использует имеющиеся у него возможности, обстреливая мирных жителей и дома в жилых кварталах на российских территориях и в освобожденных от нацистов районах, мы видим сейчас ежедневно. Так что никакого передергивания здесь нет. Кассетные боеприпасы для неизбирательного обстрела мирных городов – это и есть уничтожение русских. Так что с целеполаганием у Киева и Вашингтона трогательное единение.

Киевский режим взбесился, но его действия укладываются в логику "бешеных собак" в тех же США. Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес советует Киеву разрушить до основания такие крупные города, как Евпатория, Севастополь, Керчь и Джанкой, чтобы иметь больше шансов зайти в Крым. При этом, он признается, что жертвами такой массированной атаки могут стать до миллиона мирных жителей Крыма, но это мелочи, ведь речь идет о русских.

Ему из Киева поддакивают Ермак, Подоляк, генерал Буданов и прочие украинские руководители нынешнего укронацистского режима. А их главарь, упырь Зеленский в это время роняет на небритую щеку сентиментальную слезу по крымским крабикам и рапанам, которых хочет сожрать.

Они едины в одном – в отношении к русским, которых, по их общему мнению, надо убивать, убивать и убивать.

ПРОШЛО ПЯТЬСОТ ЛЕТ, А ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ

Но это не какая-то новинка в геополитике на земном шарике. Россия всю историю своего существования была камнем преткновения для того, что именуется Западной цивилизацией. Хотя Россия и помогла США во время Войны за независимость, Вашингтон чувства благодарности не испытывал и не испытывает.

Впрочем, еще до появления Америки на карте мира Англия, правившая морями, выбрала Россию в качестве своего геополитического противника. Доверенное лицо британского королевского двора купец Ричард Ченслор появился в Московии, а вскоре перетащил в Москву английского лекаря и астролога Элизеуса Бомелию, которого пристроили ко двору Ивана Грозного. Который буквально напичкал русского царя ртутью, чем вызвал преждевременную смерть от отравления этим металлом. Кстати, симптомами отравления ртутью являются глубокая депрессия, мания преследования и иные психические расстройства. Которые появились у Ивана аккурат после пользования его английским лекарем. А после Ивана Грозного в России началась Смута.

Выступить против Москвы шведского короля Карла XII уговорил не кто-нибудь, а герцог Мальборо. Лондон же подзуживал и Петра Первого на войну со Швецией. В итоге 20-летней Северной войны Лондон восстановил себе доступ в Балтийское море, а русский царь не довел до конца свои начинания на юге, где планировал потеснить Турцию.

Британия не пускала Россию в Индию и Китай, поддерживала и подстрекала Турцию, стала ядром антироссийской коалиции в Крымской войне, стояла за убийством императора Павла Первого, поддерживала связи с подпольщиками-террористами, охотившимися на российских императоров. Кстати, она же отказалась принять и семью Николая Второго после его отречения и ареста Временным правительством. Каждое расширение России вызывало в Лондоне новый приступ русофобии и активизацию антироссийской политики.

Многие сейчас спорят, говорил или нет в действительности лорд Пальмерстон, министр по военным делам, министр иностранных дел и премьер-министр Великобритании, получивший прозвище "Лорд-поджигатель", ставшие знаменитыми слова: "Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет".

Какая разница, говорил или нет эти слова тот британский лорд, как и свою фразу нынешний американский сенатор Линдси Грэм, если это законченная формула политики в отношении России на протяжении последних лет эдак пятисот. Политики, которая неуклонно проводится той стороной. И не только англичанами, но и немцами, и французами, и теми же поляками, которые получили по рукам раньше остальных

ДЛЯ ЗАПАДА МЫ ВСЕ - РУССКИЕ

Вот только в Киеве сейчас не понимают, как минимум, одного, но очень существенного обстоятельства. Что для Вашингтона, Лондона, Берлина и Парижа мы все – те самые русские, которых они мечтают по программе максимум уничтожить, по среднему варианту - раздробить, а по минимуму хотя бы ослабить. И речь здесь не только о непосредственно русских, башкирах, татарах, дагестанцах, чеченцах, мордвинах и представителях прочих народов России, но и о белорусах и даже о тех же самых украинцах. Как это было во времена СССР, когда для Запада все мы были советские, а, как еще нас называли общим словом - русские.

И Запад заинтересован в том, чтобы тех же украинцев полегло как можно больше, чтобы в случае, если они сбросят с себя националистический морок и вернутся в нормальное человеческое состояние (напомню, что после 1945-го в Германии все перестали быть нацистами, а многим немцам и посейчас действительно стыдно за то, что творилось при Гитлере), противник этого Запада предстал перед ним как можно более малочисленным. В чем Зеленский и его команда сейчас усиленно этому Западу и помогают, гоня своих граждан на убой, и не расстраиваясь по поводу того, что гибнут в итоге и их собственные мирные сограждане, как правило, в результате действий ВСУ.

А потому, когда в Киеве и Львове с телеэкранов говорят, что "хороший русский – это мертвый русский" или когда на редкость умная сволочь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, повторяя западные нарративы, что "нет хороших русских или плохих русских – они все на 100% несут ответственность", они не понимают, что это они говорят и про себя. а если понимают, то все еще хуже, потому что тогда они просто ублюдки, умышленно обрекающие своих граждан на уничтожение. Потому что Запад уверен, что властвовать над всеми – это его предназначение.

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