VK Клипам — 3 года: авторы опубликовали более 28 млн коротких видео за последний год

Платформа отметит день рождения 7 июня зрелищной церемонией награждения «Премии VK Клипов – 2023»

Сервис коротких вертикальных видео от ВКонтакте подводит итоги третьего года работы — просмотры контента выросли до 950 млн в сутки, общее число публикаций превысило 45 млн, а десятки авторов преодолели отметку в миллиард просмотров. Платформа отметит день рождения 7 июня зрелищной церемонией награждения «Премии VK Клипов – 2023».

VK Клипы, локальный лидер среди сервисов коротких вертикальных видео, отмечают трёхлетие. С момента запуска платформа достигла в среднем отметки в 950 млн просмотров в сутки, а в феврале этого года вышла на пиковое значение — 1,1 млрд суточных просмотров. Авторы опубликовали в сервисе уже более 45 млн роликов, в том числе 28 млн — за последний год.

Популярность VK Клипов стремительно растёт благодаря огромному вкладу клиперов в создание трендового контента, а также постоянным продуктовым и технологическим обновлениям. В прошедшем году авторам стала доступна статистика клипов — возможность просматривать её как по всем своим роликам, так и по отдельным клипам. Масштабное обновление получил видеоредактор: в нём появились широкие возможности для работы с изображением и звуком — продвинутое управление цветокоррекцией, добавление фото в видео, звуковые эффекты, редакционные плейлисты и извлечение аудио из видео.

Талантливые авторы развиваются на платформе VK Клипов и расширяют число своих подписчиков благодаря умным алгоритмам продвижения контента и огромной аудитории — более 25 млн ежедневных зрителей. Клиперы становятся популярнее, привлекают новых рекламодателей и создают свои тренды, которые оценивают миллионы пользователей. В прошлом году VK Клипы впервые отметили авторов, которые перешагнули миллиард просмотров в сервисе: они получили особую награду «Миллиард впечатлений». На сегодня отметку в миллиард просмотров уже преодолели 28 клиперов.

Совсем скоро VK Клипы запустят сервис внутри ВКонтакте для получения награды за миллиард просмотров — он позволит каждому автору проверять общее количество просмотров своих роликов и отправлять заявку при достижении отметки в миллиард.

VK Клипы впервые среди сервисов вертикальных видео представили зрителям уникальный конструктор впечатлений с новой концепцией рекомендаций. Он позволяет моментально перестроить ленту клипов под своё настроение, в зависимости от желания здесь и сейчас: чему-то научиться, отвлечься, посмеяться или открыть для себя новых авторов.

В топе зрительских интересов среди лидеров по-прежнему остаются ролики про животных, большую популярность за год набрали развлекательный контент и видео про музыку.

Самым популярным треком по опубликованным клипам за прошедший год стал Follow Your Heart от idenline и Kate Melody. На втором и третьем местах оказались Close Eyes от DVRST и BALENCIAGA от FILV.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте и VK Клипов:

«Наша платформа VK Клипы в этом году стала лидером среди всех российских сервисов коротких видео — по данным Mediascope, в феврале её дневная аудитория превысила 25 миллионов человек. За последний год число авторов на площадке выросло в 2,7 раза, а количество опубликованных клипов увеличилось на 28 млн. Разнообразие контента на нашей платформе — это в первую очередь заслуга клиперов. Мы продолжим радовать всех авторов продуктовыми новинками, а для продвинутых клиперов будут доступны эксклюзивные функции в отдельном приложении VK Клипов. Совсем скоро представим новое обновление редактора роликов с гибким управлением разными типами контента. А наши зрители смогут ещё больше наслаждаться релевантным впечатляющим контентом благодаря постоянному улучшению системы рекомендаций VK Клипов».

VK Клипы отметят трёхлетие масштабной церемонией награждения лучших клиперов «Премия VK Клипов — 2023». Она пройдёт уже во второй раз, но впервые — в рамках отдельного мероприятия: 7 июня в Москве. Пользователи уже отдали за номинантов премии более 3 млн голосов и определили 38 лучших авторов, которые прошли в финал. Победителей в 14 номинациях определит экспертное жюри, а зрители выберут среди финалистов самого любимого автора. Посмотреть трансляцию премии можно будет по ссылке.