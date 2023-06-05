Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2024 года

Премьер объяснил, что из-за санкций оказались нарушены многие логистические цепочки, и это ударило в том числе по лекарственному рынку. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство продлило на год упрощенный порядок регистрации лекарств. Об этом рассказал Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Госрегистрацию должны проходить как импортируемые, так и произведенные в России лекарства. Без этого на аптечные прилавки не попасть. Упрощенная процедура регистрации позволяет быстрее получить все необходимые документы. В этом случае срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сокращается на 30 дней.

Премьер объяснил, что из-за санкций оказались нарушены многие логистические цепочки, и это ударило в том числе по лекарственному рынку. Чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство приняло решение продлить различные упрощенные процедуры.

- Прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств уже представленных в России, а также о получении разрешений на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках, конечно, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык, - пояснил Мишустин.

Проще говоря, зарегистрированные зарубежные препараты смогут до конца 2024 года продаваться в России не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.

- Что касается незарегистрированных в России препаратов, то они могут использоваться в случае выдачи временного разрешения, - пояснили в кабмине.

На совещании также обсуждали защиту водных объектов в России. Тему подняли не случайно: 5 июня по инициативе ООН в мире отмечается Всемирный день окружающей среды.

Программу «Генеральной уборки» водных объектов начали в 2021 году. Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, федеральные проекты «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов» уже улучшили жизнь более 12,5 миллионов россиян.

За последние три года построено и реконструировано 93 очистных сооружения в 15 регионах. До конца следующего года должно быть построено еще 39. Как рассказала Абрамченко, объем сброса неочищенных стоков в Волгу уже сократился на 30%.

Мишустин напомнил о поручении президента расширять географию действующих «водных проектов. Он также сообщил, что может быть ускорена расчистка акваторий от затонувших судов. В прошлом году на Дальнем Востоке было поднято и утилизировано 43 судна. В планах на 2023 год - 87 судов, из которых 27 уже подняты и утилизированы.

Еще одна тема - результаты Всероссийского голосования за объекты благоустройства, которое завершилось 31 мая. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, в голосовании приняло участие рекордное число россиян - более

14 млн. человек из 87 регионов (в прошлом году в голосовании поучаствовали 10,7 млн.человек). Мишустин пообещал, что все объекты, выбранные россиянами (это скверы, парки, набережные, детские площадки) будут реконструированы.