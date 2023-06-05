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5 июня 2023 10:51

«С моего огорода видно всю Вселенную»: военный пенсионер построил в глухой кировской деревне мощную обсерваторию и изучает по ночам планеты

Корреспонденты «КП» съездили к самобытному астроному в гости и тоже прильнули к окуляру
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Виктора Одинцова с детства тянуло к небу.

Виктора Одинцова с детства тянуло к небу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Давайте-ка без привычных вступлений и увертюр. Сразу - к эмоциям.

Этого просто не может быть! Я в ауте! Лежу, потерявший дар речи, и трепыхаюсь как окунь! Фантастика, растудыть её в качель! Полный восторг и снос башки! Параллельная реальность!

Мы идём по густой луговой траве вдоль деревянного заборчика, беседуя о комарах. Миша-фотокор то и дело хлопает себя по шее рукой. И меня это слегка веселит. Я рассматриваю лес на горизонте, пинаю одуванчики и бесшумно зеваю. И вдруг перед нами отворяется дверь. Обыкновенная металлическая. А за ней...

- Этот телескоп я собирал три года, - чётко, по-военному сообщил нам Виктор Одинцов, хозяин дома. - Диаметр объектива - 30 см. Длина трубы - 3 м. Вес - 40 кг.

- Ты когда-нибудь видел нечто подобное?

Миша не успел мне ответить. Он бегло осмотрел самодельную громадину и вцепился глазами в часовой механизм, перемещающий телескоп вслед за вращением Земли.

- Неужели работает?

- Конечно. Элементарный мотор, редуктор и регулируемый блок питания.

Киношники, сценаристы, ау! Вы только посмотрите, какой сюжет.

В глухой полузаброшенной деревне Безденежные, что в 70 км от Кирова, живёт пенсионер Военно-воздушных сил. Смотрит, как все, телевизор. Копается с женой в огороде. Держит кур (несушек). Но при этом чаще других поднимает голову к небу, потому как с детства любил астрономию (поэтому в своё время и в авиационный техникум поступил). И вот зарождается в нём идея (а ей, как говорил Ди Каприо в фильме «Начало», стоит только завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно) - построить собственную обсерваторию и собрать собственный телескоп. И он это делает. Прибор получается настолько мощным, что в него видны планеты и звёзды с 800-кратным увеличением. Таких обсерваторий во всей стране не больше десяти! Однако соседи столь неожиданное увлечение воспринимают чуть ли не в штыки. Мол, кому это нужно, трубой в небо тыкать. На что главный герой отвечает:

- Темнота вы необразованная. Вам бы только «Пусть говорят» смотреть.

Дальше, по сценарию, можно сделать так, чтобы этот пенсионер открыл что-нибудь выдающееся. Или вышел на связь с пришельцами.

Главное, подчеркнуть диссонанс, который лично мне до сих пор не даёт покоя. Крупным планом - курица, с энтузиазмом треплющая навозного червяка. И в десяти метрах от неё - хозяин, рассматривающий пылевые бури на Марсе и планетарные туманности.

«Я ЕЁ ПОСТРОИЛ ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО»

Пока ждали вечера, отработали все разговорные темы, весь стандартный набор. Говорили о том, что деревня вымирает - остались одни пенсионеры. О плутоватых олигархах, захватившие народные недра. О тлетворном влиянии запада. О волках и медведях, которые водятся в вятских лесах. Я, как на пикете, внезапно заявил, что нужно возрождать пионерию. Виктор Дмитриевич, встретивший нас в футболке с надписью «СССР» на груди, горячо поддержал меня. Миша вспомнил, как ездил на 558-й авиационный ремонтный завод в Белоруссию (как раз там недалеко и служил Одинцов - он был специалистом по вооружению самолёта). Ну а супруга деревенского звездочёта говорила о полях, которые некогда обрабатывались, а нынче превратились в густые чащи.

- Мы теперь там собираем боровики да рыжики, тоже хорошее дело.

Я пил третью кружку ароматного смородинового компота и думал про себя. В смысле, не вслух.

Хорошо здесь живётся этим людям. Просторно. Любой маломальский луг пошире Ленинского проспекта будет. И при этом в небе нет городской засветки - звёздные скопления (особенно осенью после дождя) все как на ладони. Но при этом здесь нет магазина (ближайший в 5 км - в селе Косино), нет централизованного газа, нет медпункта. И телефонной связи, кстати, тоже нет. Уличный автомат, который здесь установили во время повальной телефонизации деревень, разломали и вырвали с корнем - остался только пластиковый ярко-синий навес). Ну а сотовая сеть здесь не берёт. Мобильник Виктора Одинцова - исключение. Продвинутый пенсионер прикупил специальный репитер и подключил его к внешней антенне. Звони - хоть обзвонись, я проверял. Но только в определённом месте (в коридоре).

В целом жители деревни Безденежные, которых осталось не больше 20 человек, а когда-то было 300, оторваны от мира. В смысле, земного. Все остальные миры, повторим, тут как на ладони. Стоит только дойти до самого крайнего дома (у леса) и попросить хозяина открыть обсерваторию.

Её площадь - почти 30 кв. м. Высота (вместе с куполом) - 3 м. Сам телескоп был собран из того, что имелось под рукой. И это не шутки. Это, как говорилось выше, фантастика и срыв башки.

Защитную крышку для объектива Виктор Одинцов сделал из кухонного ведра.

Защитную крышку для объектива Виктор Одинцов сделал из кухонного ведра.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из серьёзных запчастей купить пришлось только объектив. Он обошёлся в 200 тыс руб (друг помог заказать в Китае в 2012 году, без друга Виктор Дмитриевич не расплатился бы - в России цена на подобную вещь в то время начиналась от 500 тыс руб). Всё остальное собиралось по крупицам, причём в самых внезапных местах. Пригодилась даже полуось задних стабилизаторов самолёта МИГ-21. Её Одинцов забрал себе ещё во время службы. Начальство разрешило. Некоторые другие детали подобрал на свалке - и тоже в военной части. Кроме этого, в ход пошли советские болты, штанга из спортзала, кухонное ведро (5 мм толщиной), кронштейн от деревообрабатывающего станка, фрагмент пожарной помпы, ось от трактора серии ЮМЗ и многое другое. Саму трубу, в которую надо смотреть, звездочёт смастерил из листа дюраля.

- Гнули его с сыном Дмитрием целую неделю, - вспоминает Виктор Одинцов, - буквально прыгали как на батуте.

Потом устанавливались внутрь диафрагмы - и тоже из кастрюль (чтобы боковые лучи не мешали изображению). Делалось очернение - с помощью краски, предназначенной для обработки днища машины. Ставился окуляр, снятый с линзового телескопа меньших размеров. С миру по нитке - за три года - получился шикарный аппарат, способный с помощью китайского объектива диаметром 300 мм разглядеть любой уголок Вселенной (ну или почти любой).

Три года понадобилось Виктору Одинцову, чтобы отстроить собственную обсерваторию.

Три года понадобилось Виктору Одинцову, чтобы отстроить собственную обсерваторию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Параллельно из известняковых камней возводилось и само здание обсерватории. Это тоже кропотливый труд, если не сказать титанический, потому как камни пришлось выкорчёвывать из земли - подобно герою Блока в поэме «Соловьиный сад» (только домой их свозил Одинцов не на «усталом осле», а на тракторе).

- Процесс кладки тоже непростой, - говорит наш герой. - Это обычный кирпич ровный. Его шлёпаешь в рядок - и ни о чём не думаешь. А камни-то все разные. Их нужно подгонять по размеру.

Купол был собран из 30 обыкновенных железных листов. Оцинкованных. С помощью круглой трубы и роликов он может вертеться на 360 градусов. В зависимости от того, в какую точку неба вам нужно смотреть.

Итак. Отодвигаем в куполе забрало (открытая часть крыши, через которую ведётся наблюдение), перемещаем купол правее градусов на 80, снимаем с китайского чудо-объектива крышку и...

Смотрим в окуляр!

НА НЕБЕСАХ ПЕЧАЛЬНАЯ ЛУНА

Не знаю, как Миша, а я себя почувствовал героем рассказа Шукшина «Микроскоп» - только тот пытался рассмотреть микробы, а я звёзды.

Корреспондентам «КП» удалось разглядеть только Луну.

Корреспондентам «КП» удалось разглядеть только Луну.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К сожалению, с небом в тот день нам не повезло. Его заволокло тучами. Но Луну мы всё-таки застали. Она периодически нависала над Землёй.

- Вот же она, родимая! Вот!

Я увидел несколько белых кратеров, рассыпанных на спутнике. В одном из них - в центре - виднелась горка, похожая на вишенку на торте.

- Такое образование получается после удара мощного метеорита, - объяснил Виктор Одинцов. - Диаметр этой «вишенки» около 20 км, а самого кратера - до 300 км.

Также астроном пояснил, что собирал именно линзовый телескоп потому, что у него чётче картинка (у зеркального похуже).

Снимок Луны, сделанный с помощью телескопа Одинцова (приближение - 280).

Снимок Луны, сделанный с помощью телескопа Одинцова (приближение - 280).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В ясную ночь можно наблюдать такую красоту, не поверите, - пенсионер открыл перед нами общую тетрадь (летопись своих наблюдений). - Особенно я люблю наблюдать за Юпитером (эта планета в 12 раз больше Земли по диаметру). Ну и за Марсом, конечно (его тёмными областями и пылевыми бурями).

Все свои наблюдения астроном фиксирует в специальной тетради.

Все свои наблюдения астроном фиксирует в специальной тетради.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А есть ли там всё-таки жизнь или нет? - я не мог этого не спросить.

- На Марсе? - улыбнулся Виктор Дмитриевич. - Сейчас нет. Но, возможно, была. Учёные ведь обнаружили, что под поверхностью Красной планеты есть вода. Кроме этого, на Марсе были найдены русла пересохших рек.

Через шесть минут Луна в очередной раз исчезла.

- Самая чистая атмосфера - в сентябре-октябре, - пояснил Одинцов. - Зимой тоже хорошо наблюдать, особенно в январе-феврале. Хуже всего летом. Засветка, запылённость. Сегодня условия видимости - 3 балла по Антониади (заметно дрожание воздуха, изображение почти неподвижно, слегка струится, - прим. авт).

Виктор Одинцов ждёт в своей обсерватории всех желающих прикоснуться к прекрасному, точнее, подглядеть за ним.

Виктор Одинцов ждёт в своей обсерватории всех желающих прикоснуться к прекрасному, точнее, подглядеть за ним.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самое удивительное в этой истории даже не то, что обычный пенсионер сумел возвести в деревне такое чудо. А то, что это чудо, по сути, оказалось никому не нужным. Соседи чуть ли не пальцем у виска крутят. Власти демонстративно молчат. А люди, проявляющие искренний интерес, приезжают редко. Было несколько школьных групп из Верхошижемья - это районный центр (в 10 км от деревни Безденежные). Случались гости из Кирова и других городов области.

- Например, в Советске есть такой методист Светлана Овсянникова, - рассказывает Виктор Одинцов. - Она собирает группы в школах или в местном Доме ветеранов. И привозит ко мне на экскурсии. Что меня бесконечно радует. Но в целом народ равнодушен.

- Может быть, мало рекламы? - поинтересовался я, тайно надеясь, что после публикации в «КП» гости повалят сюда толпами.

- Да вроде писали обо мне. Не один раз. И телевизионные сюжеты снимали. У меня даже был свой астрономический клуб. Но его пришлось закрыть, так как желающих в него вступить почти не было.

Лучше всего наблюдать за звёздами осенью и зимой, лето для астрономов - мёртвый сезон.

Лучше всего наблюдать за звёздами осенью и зимой, лето для астрономов - мёртвый сезон.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особенно Виктору Дмитриевичу обидно за школьников. Он их готов принимать хоть каждый день (разумеется, бесплатно). Лишь бы небо было чистым и ясным.

КАРТИНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ

- А что это за название такое - Безденежные?

- В честь крестьян-середняков, которые здесь жили, - рассказали супруги Одинцовы. - Только у них была фамилия Безденежных. У нас мужики однажды пошутили. Взяли олифу и закрасили на одном указателе первые три буквы. И получилось так, что машины въезжают в деревню Денежные, а выезжают из Безденежных. Или наоборот.

Деревня Безденежные Кировской области.

Деревня Безденежные Кировской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

- Виктор Дмитриевич, странно, что у вас нет голубятни. Раньше в деревне у многих были.

- Птицы не должны жить в неволе. Мне больше нравится, когда они парят в небе. Полностью свободные.

В деревне Безденежные Кировской области нет ни одного кирпичного дома.

В деревне Безденежные Кировской области нет ни одного кирпичного дома.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

- Получается, магазина в деревне нет, общественного транспорта нет, кафе нет... А что есть вообще?

- Музей! Краеведческий. Я его лично собирал на протяжении многих лет. Пойдёмте покажу... В этом здании была когда-то библиотека и медпункт. И ещё почта. Но потом всё закрылось. И мне эти помещения отдали в пользование. Проходите...

- Ух, какой запах приятный! Как в детстве.

- Это потому что дерева много. Вот, смотрите, старинная соха - ей когда-то пахали землю. Это - с медными чашами - весы. Редкая вещь. Белый шкаф стоял когда-то в медпункте, но теперь тоже стал экспонатом. Книжки дореволюционные. Там же - много о космосе.

- «Происхождение Вселенной». «Что такое радиоастрономия». «Занимательная механика»...

Виктор Одинцов основал в деревне Безденежные свой Краеведческий музей и постоянно пополняет коллекцию.

Виктор Одинцов основал в деревне Безденежные свой Краеведческий музей и постоянно пополняет коллекцию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А это самый первый приёмник в нашей деревне, точнее, то, что от него осталось. Прочитайте, что там написано...

- «Электросигнал», город Воронеж.

- Всё это собиралось по дворам - и не только в нашей деревне. Старики-то уходят очень быстро. А как нам сохранить память о них? Кто-то увидит старую вещь - и вспомнит о своём детстве тоже.

- Надо хоть табличку прибить на входе - «Краеведческий музей».

- А зачем? Не надо. Кому надо, тот знает. А то ещё влезут ночью, растащат.

Мастерить телескопы Виктор Одинцов начал в девятом классе (весна 1967 год).

Мастерить телескопы Виктор Одинцов начал в девятом классе (весна 1967 год).

Фото: Личный архив

* * *

- И откуда только такая тяга к небу?

- Как-то с детства так пошло, - говорит Виктор Дмитриевич. - Мама была педагогом. И очень много рассказывала - о Солнце, о созвездиях. Я даже как-то сделал свой собственный телескоп. Классе в восьмом примерно. Разобрал объектив к фотоувеличителю. И оставил отрицательную линзу. Она служила мне окуляром. А положительную взял от часовой лупы (которая в глаз вставлялась). Это был объектив. Ну и дальше смастерил трубу. Раза в три или четыре она увеличивала. Интересно всё-таки. Что там, на Луне-то.

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