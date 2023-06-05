Пентагон поднял истребители после вторжение в закрытую воздушную зону Капитолия: Подробности загадочной катастрофы в США

Трагическая история произошла сегодня в США, где упал бизнес-джет Cessna 560 с семьей американского предпринимателя Джона Рампеля. Фото: Shutterstock

Трагическая история произошла сегодня в США, где упал бизнес-джет Cessna 560 с семьей американского предпринимателя Джона Рампеля.

Как пишет «Нью-Йорк Таймс», полет Cessna 560 не привлекал никакого внимания, пока самолет не вошел в особо охраняемое воздушное пространство около Капитолия США, что вызвало панику в Пентагоне. В результате два истребителя были подняты в воздух для перехвата нарушителя.

Пилот одного из боевых самолетов увидел, что летчик Cessna «потерял сознание», - сказал американский чиновник в интервью ABC News, что позже подтвердили и полиция Капитолия США, и Пентагон.

Вскоре самолет упал в малонаселенной области Вирджинии. Остается неясным, что стало причиной потери сознания пилота.

Журналисты выяснили, что самолет принадлежал Джону Рампелю, владеющему компанией Encore Motors of Melbourn из Флориды. На борту, по словам самого бизнесмена, были четыре человека, включая его дочку и внучку. Все они погибли.

Сам Рампель и его супруга Барбара известны как крупные спонсоры Республиканской партии США и лично Дональда Трампа. Только в 2020 году пара пожертвовала в общей сложности 250 тысяч долларов в фонд экс-президента «Trump Victory PAC». Затем, всего два года спустя, Барбара сделала ряд пожертвований крайне правым политикам от республиканцев.

Барбара Рампель также имеет прямые связи с администрацией Трампа. Она числится сопредседателем организации по защите прав граждан на огнестрельное оружие «Коалиция второй поправки за Трампа-Пенса», поддержавшей кандидатуру Трампа в 2016 году.

Кроме того, Барбара является давним членом Национального стрелкового комитета, с 2002 года она входила в Совет женского лидерства Национальной стрелковое ассоциации (очень влиятельная в США организация владельцев огнестрельного оружия - прим. КП) и более шести лет была членом ее исполнительного комитета.

Более того, супруги передали свой портфель коммерческой недвижимости в трастовый фонд в пользу этой самой Ассоциации. «Мы хотим оставить после себя наследие, которое поможет сохранить эту страну такой, какой мы ее знаем и какой она должна быть», - прокомментировала этот шаг Барбара.