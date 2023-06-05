140 мероприятий, 1000 модераторов и спикеров: опубликована расширенная деловая программа Петербургского международного экономического форума

Как собирается меняться Россия в условиях тектонических сдвигов в мировой экономике и политике? Ответ на этот вопрос узнаем всего через полторы недели. С 14 по 17 июня состоится Петербургский международный экономический форум, в рамках которого запланировано более 140 различных мероприятий, куда приглашены более 1000 экспертов и модераторов.

Изучим деловую программу ПМЭФ. Форум разделен на пять блоков: «Выстраивая технологический суверенитет», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет», «Рынок труда: ответы на новые вызовы».

Разумеется, перечисленные темы взаимосвязаны, но нас в данном случае интересуют экономические изменения нашей стране. Например, в блоке о технологическом суверенитете эксперты обсудят пути развития российского ИТ, создание передовых школ мирового уровня (аналогичный процесс в высшей школе уже идет), первые реальные шаги в грузовых беспилотных перевозках, развитие рынка цифровых финансовых активов, а также устойчивость медиабизнеса в России.

Власти также планируют приложить усилия для возврата соотечественников в Россию, развивать науки и образования в аграрных вузах и поднимать новые направления туристической отрасли.

Значительное место в деловой программе форума занимают вопросы переработки отходов, социальная политика, благоустройство городов и обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

«В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на Форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития», – пояснил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.