Андрей Ильин - нахлебник, Александр Семчев - обманутый муж, а Леонид Якубович - просто скупой

Актер Андрей Ильин на сцене спектакля Театра им. Вахтангова "Нахлебник". Фото: vk.com/vakhtangov_theatre

Московские театры продолжают удивлять публику новыми постановками несмотря на начавшееся лето и сезон отпусков.

На основной сцене Театра Наций состоится премьера спектакля «Бовари» режиссера Андрея Прикотенко. В основе постановки — роман французского писателя Гюстава Флобера «Госпожа Бовари», один из главных литературных шедевров XIX века.

Сюжет строится вокруг молодой женщины, которая не захотела довольствоваться судьбой скромной супруги провинциального врача, и решилась последовать за мечтами о красивой жизни, наперекор общественным нормам.

В главных ролях – Александра Ревенко, Александр Семчев, Елена Морозова.

Где: Театр Наций.

Когда: 12, 13 и 14 июня.

Цена билетов: 1500 – 5000 руб.

На Симоновской сцене Вахтанговского театра – премьера спектакля «Нахлебник». Эту пьесу Иван Тургенев писал для бенефиса актера Михаила Щепкина, но она была запрещен цензурой.

Первая постановка прошла только после отмены крепостного права, и в 1862 году престарелый Щепкин наконец сыграл бенефисную роль.

Роль трогательного и обаятельного «маленького человека» Василия Семеныча Кузовкина, обедневшего дворянина, проживающего на содержании у Елецких, в спектакле Театра им.Вахтангова играет народный артист Андрей Ильин.

«Людей, подобных главному герою спектакля, я называю чудаками. Он – человек достойный, он многое мог бы сделать, многое изменить в жизни. Но он не выпячивает свои душевные достоинства; для него важнее всего то, что он прожил жизнь любя, а значит прожил её не зря»,- говорит режиссер спектакля Анна Горушкина.

Где: Театр им. Вахтангова.

Когда: 26 июня.

Цена билетов: 600 - 3000 руб.

В Новом Театре выходит спектакль «Скупой» в постановке режиссера Валентина Клементьева. Литературную обработку комедии Ж.-Б. Мольера сделал Леонид Якубович, который играет в спектакле главную роль - Гарпагона. Париж, XVII век. Скупец Гарпагон крадёт овес у собственных лошадей, прячет свое богатство от сына и дочери. Он хочет жениться на молодой женщине, в которую влюблен его сын, а дочь выдать за богатого старика.

Для своего героя Якубович написал пять монологов, которых не было у Мольера. В спектакле заняты: Евдокия Германова, Сергей Габриэлян.

Где: Новый театр (на сцене театра Et Cetera).

Когда: 13 и 14 июня.

Цена билетов: 3500 - 6500 руб.

В Студии театрального искусства вышел «Мандат». Этой пьесе Николая Эрдмана без малого сто лет. Впервые она была поставлена Всеволодом Мейерхольдом в 1925 году с Эрастом Гариным в главной роли. Постановка была чрезвычайно успешной: остроумный текст, характеры персонажей - шаржи на представителей разных слоев нового советского общества.

Сергей Женовач обратился не к мейерхольдовскому варианту пьесы, а к записям и черновикам Николая Эрдмана.

В спектакле заняты: Алексей Вертков, Глеб Пускепалис, Ольга Калашникова, Андрей Шибаршин…

Где: Студия Театрального искусства.

Когда: 10, 17, 25 июня.

Цена билетов: 1000-4000 руб.

На Другой сцене «Современника» - «Случайные встречи». Спектакль собран из рассказов Ивана Бунина. Однако лейтмотив общий: что такое любовь? Безответная и взаимная, эгоистичная и жертвенная, платоническая и стыдливая — у любви тысяча лиц...

В спектакле заняты: Сергей Юшкевич, Георгий Богадист, Марина Лебедева и др.

Где: «Современник».

Когда: 16, 18 июня, 12, 19 июля.

Цена билетов: 600 - 1500 руб.

«Смертельный номер» - спектакль-легенда Театра Олега Табакова, впервые был поставлен 30 лет назад. Жанр спектакля режиссер Владимир Машков определил как «балаган в двух частях». Четверо клоунов после трагической смерти своего коллеги решили занять его место. Каждый из четырёх уверен, что именно он достоин занять место погибшего в жизни и на арене. И каждый из четырех готов бороться за это место до конца. Владимир Машков не перегружает свой спектакль излишней философией и драматизмом. Он поставил яркое, фееричное зрелище, полное цирковых трюков и превращений.

В спектакле заняты молодые артисты труппы.

Где: Театр Олега Табакова.

Когда: 7, 8, 16, 17, 25, 26 июня.

Цена билетов: 2500 - 10000 руб.

На Малой сцене Театра им.Гоголя режиссер Павел Пархоменко выпустил спектакль «Воскресение» по роману Толстого. «Для меня главная тема - это трагедия чистой, детской любви, которая была предана. Что-то треснуло, и больше не вернуть… Не собрать… Не склеить, - говорит режиссер. - Нехлюдов, живя роскошной жизнью, уже давно понимает, что все вокруг – наносное, фальшивое. Катюша Маслова, с которой Нехлюдов снова встретился много лет спустя, является внешним катализатором тех глубоких перемен, которые уже давно назревали в душе князя. Для меня воскресение – о божественном начале в каждом из нас, которое никогда не умирает. Не перестает существовать».

Где: Театр им.Гоголя.

Когда: 6, 13, 22 июня.

Цена билетов: 700 - 2000 руб.