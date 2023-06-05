Глава Приморья Олег Кожемяко: Союз России и Белоруссии уже состоялся

Глава Приморья Олег Кожемяко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Олег Николаевич, что-то я вас уже несколько дней не могу по телефону найти. Мы Олега Кожемяко даже в Китае как-то отыскали, а сейчас вы куда-то без разрешения Радио «Комсомольская правда» уехали далеко, наверное.

- Да, Александр, вместе с нашей большой делегацией я сейчас нахожусь в Республике Беларусь.

Здесь проходит выставка «Белагро-2023». Традиционная. А мы - постоянные гости.

- И это все - в русле развития Союза России и Беларуси.

- Союз уже состоялся.

И наши государства, в рамках этого образования, уникальность которого, при нынешней международной обстановке, трудно переоценить, - не только надёжные стратегические партнеры.

Владимир Путин и Александр Лукашенко нацеливают нас на многогранное межрегиональное сотрудничество, которое развивается довольно динамично.

А на таких выставках, как эта, мы заключаем контракты и взаимовыгодно потом работаем.

- А можете основные направления сотрудничества назвать: что вы даете, что вам дают?

- Да, конечно.

Договорились о поставке в Беларусь 2200 тонн борной кислоты. Это - редкая продукция и очень хороший контракт. Еще мы отправим сюда из Приморья (напоминаю - губернатор сейчас в Минске. - А.Г.) более 1000 тонн морепродуктов.

Из Беларуси получаем дорожные машины, технику белорусских машиностроителей и тракторостроителей. Традиционно это трактора «Беларусь», которые зарекомендовали себя просто великолепно.

Наши торговые сети заключают прямые договора с известными поставщиками сельхозпродукции «Савушкин двор», «Бабушкина кринка», с предприятиями Могилевской, Гомельской областями.

Через наши порты налажено бесперебойное снабжение заводов Беларуси всеми необходимыми комплектующими.

- А вы с президентом Александром Лукашенко будете встречаться, есть это в планах?

- Да, конечно, есть.

- А какие темы вы с Александром Григорьевичем (извините за любопытство) будете обсуждать?

- Ну, это и создание совместных производств, и дальнейшее увеличения объемов разного рода поставок.

Есть и потребности в расширении портового хозяйства Приморья - для нужд Беларуси.

Плюс - более качественная переработка нашего леса на основе белорусских технологий. В этом направлении наши лесопромышленники работают с предприятиями, выпускающими мебель, в том числе, изучаем станочное оборудование, которое может нам потребоваться.

«Гомсельмаш» сейчас выпускает хорошие комбайны - «Полесье». Вот они, я считаю, после введения всех санкций, достойно заменят у нас ту технику, которая была поставлена из европейских стран.

- То есть, мы и санкции Запада в нашем Союзном государстве совместно преодолеваем.

- А как же? Конечно!

Торговый оборот уже составляет у нас более 7 миллиардов рублей (7 миллиардов 600 миллионов.)

- Это в год или как?

- В год. За истекший, 2022-й.

Можно - так, образно - сказать, на эти миллиарды Владивосток и Минск стали ближе друг к другу.

Нынче, я думаю, обьем будет больше.