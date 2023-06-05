Стало известно о секретном пропуске, помогающем избежать штрафов на дороге: полицейский воспротивился системе и лишился работы

Оказывается, честность не в почете в рядах полиции Нью-Йорка. Фото: Shutterstock

Оказывается, честность не в почете в рядах полиции Нью-Йорка. Сотрудник дорожной инспекции города Метью Бьянки вынужден судиться с начальством из-за того, что сознательно игнорировал систему льгот для «своих» — пропусков, которые позволяют избегать штрафов. Принципиальность стоила ему карьеры, теперь Бьянки отстаивает свое честное имя в суде.

Метью, американец кубинского происхождения, стал патрульным в 2017 году и был на хорошем счету у начальства, но со временем стал для него настоящей занозой. В Нью-Йорке уже давно распространена система «карточек безнаказанности». Это ламинированный пропуск для «блатных», родственников и друзей полицейских, который позволяет безнаказанно нарушать правила дорожного движения. Карточки распространяются через профсоюз, а полицейский может подарить их тому, кому сочтет нужным. В итоге сотни горожан со связями в полиции избегают наказания.

Бьянки выступил против подобного кумовства и принялся штрафовать обладателей подобных vip-пропусков. Но вместо премий и наград, инспектор начал то и дело получать по шапке от руководства. После очередного выговора начальник прямо спросил у слишком честного копа, что ему важнее: доказать свою правоту или сохранить работу? Представитель же профсоюза предупредил Метью, что если тот продолжит нарушать местные порядки, то может пенять только на себя. Как следует из поданного иска, полицейские отнюдь не стесняются таких должностных преступлений. Некоторые коллеги открыто возмущались ретивостью Бьянки в соцсетях.

Прошлым летом непонятливый инспектор все-таки довел начальство и поплатился за свою принципиальность. Последней каплей стал звонок шефа полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри. Он был взбешен из-за того, что Бьянки оштрафовал его друга, несмотря на пресловутую карточку, и потребовал разобраться с ним. Спустя три дня Метью сослали патрулировать улицы по ночам. «Я все еще подвергаюсь репрессиям только потому, что водитель, которого я остановил, знает начальника», - написал он в жалобе, - «это не только коррупция, но и вопрос безопасности».

Бьянки также утверждает, что система «карточек безнаказанности» ведет к расовой дискриминации, потому что основные обладатели vip-пропусков — белые американцы.