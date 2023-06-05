"Самую страшную серийную убийцу детей" выпустили из тюрьмы после 20 лет заключения

Кэтлин Фолбигг провела в тюрьме 20 лет по обвинению в убийстве своих четырех детей. Фото: EPA/TASS

В 2003 году в Австралии отправили за решетку Кэтлин Фолбигг. Все четверо ее малолетних детей в разные годы странным образом умерли. Следователи были уверены, что на тот свет всех малышей отправила мать, и суд приговорил Фолбигг к 40 годам тюрьмы.

Пресса назвала ее «самой страшной серийной убийцей». Хотя защита всегда настаивала на невиновности женщины. Да и в материалах следствия не было никаких доказательств тому, что два мальчика и две девочки были задушены или отравлены. Все, что удалось вменить подсудимой в вину – это записи в дневниках. Кэтлин писала, что «материнство дается непросто»; также она винила себя в смерти детей.

И только новое расследование, взявшее среди прочего на вооружение последние достижения науки, помогло восстановить справедливость. Иммунологи обнаружили у Фолбигг и всех ее детей общую генетическую мутацию CALM2 G114R. Ее открыли недавно, и она вызывает внезапную остановку сердца. В тканях еще двух малышей нашли другую мутацию, способную вызывать внезапные приступы эпилепсии.

Сначала мутации обнаружили в анализах самой Фолбигг, затем были исследованы образцы тканей всех ее детей.

- Мы провели первый тест и обнаружили вариант гена, который выглядел очень подозрительно. Тогда, в ноябре 2018 года, мы подумали, что если что-то подобное будет обнаружено и у детей, то в этом, с очень большой вероятностью, и будет скрываться причина, - рассказала профессор Австралийского национального университета Карола Винуэса, возглавлявшая группу исследователей. Она также сообщила, что на сегодняшний момент в мире зафиксировано 135 носителей такой мутации.

После того, как убедительные результаты исследований были представлены в прокуратуру, генпрокурор штата Новый Южный Уэльс Майкл Дейли объявил, что «сомнения в виновности Фолбигг обоснованы», и губернатор штата подписал указ о ее помиловании. Он также отметил, что научный прогресс требует реформы правовой системы.

55-летнюю Фолбигг уже выпустили из тюрьмы. Она никогда не признавала себя виновной. А пресса называет ее дело «одной из величайших судебных ошибок в Австралии».

Однако не исключено, что Кэтлин вновь придется вернуться в тюремную камеру. Это связано со спецификой австралийской правовой системы, где помилование губернатора не отменяет судебного приговора. Адвокаты Фолбигг уже подали прошение о его отмене, и пересмотр дела займет, как минимум, год.

Пока же защитники говорят, что «невозможно прочувствовать масштабы травмы, которая была нанесена их подзащитной, включая боль от потери и детей и почти два десятилетия заключения в тюрьмах строгого режима за преступления, которые, как доказала наука, она не совершала».